Cubrebocas permitirán relanzar economía.- Herrera

A pesar de que la Secretaría de Salud (Ssa) ha desestimado el uso del cubrebocas en la pandemia de Covid-19, el propio Secretario de Hacienda, quien contrajo el coronavirus y ya se recuperó de la enfermedad, recomendó usarlo.

“Puede haber actividades, puede haber reuniones, hay que cuidar la condición física, pero hay que tener la careta, hay que tener una máscara; yo aquí tengo la mía, no me la pongo porque estoy hablando con ustedes y no tengo a la gente cercana.

“Pero esto (el cubrebocas) va a ser no solamente uno de los elementos más importantes para protegernos, sino que va a ser uno de los elementos que permitan relanzar con mayor éxito la economía”, dijo Arturo Herrera en un foro virtual con la Cámara Nacional de la Industria de Transformación (Canacintra), mientras mostraba en la mano un cubrebocas.

El funcionario señaló la importancia de que México tenga una ventaja al ver qué ocurrió antes con el Covid-19 en otros países.

Así, recalcó que se debe tener la inteligencia de detectar qué funcionó bien y a cuáles medidas les fue mal, incluyendo las reaperturas y los rebrotes.

“Vamos a tener que trabajar en condiciones distintas en la economía, vamos a tenernos que adaptar.

“Los países que están teniendo una apertura ordenada, es decir, la apertura debe ser con medidas de precaución en los sectores donde hay menos riegos de contagio, son los países que están siendo exitosos”, añadió.

