La Selección Mexicana enfrentará a Holanda en 7 de octubre

Aunque sostiene que fue traicionado en el Tricolor, Miguel Layún confiesa que no ha perdido la ilusión de ser llamado por Gerardo Martino.

Miguel Layún no ha terminado su ciclo en la Selección Mexicana, aunque del otro lado ya le habrían cerrado la puerta con llave. Hace siete meses, después de conquistar el título del Apertura 2019, el veracruzano lanzó una indirecta muy directa hacia sus compañeros del Tricolor y directivos de la Federación Mexicana de Futbol, misma que lo habrían marginado del combinado de Gerardo Martino, rumbo a Qatar 2022. “No me arrepiento de haber dicho eso.

Fui sincero y fueron palabras directas y puntuales. Ellos sabrán si entendieron o no. No quiero ´amigos´ que apuñalan por la espalda, debemos aprender a lidiar con claridad. Al final, creo que debemos afrontar las cosas con transparencia”, comentó. Sobre la cancha del Estadio Azteca, en la fría noche del 29 de diciembre, el jugador de los Rayados declaró que fue apuñalado por la espalda, tras la filtración de unas imágenes en una concentración en Nueva York y que integrantes de la Selección habrían pasado esa información para afectar la imagen del dos veces mundialista.

Desde entonces, Miguel no ha recibido otra llamada de Gerardo Martino, aunque tampoco han existido muchas oportunidades, por la pandemia de Covid-19 que ha mermado el calendario del Tricolor. A pesar de que el futbolista, de 32 años de edad, ha puesto en duda su retorno, le aseguró a EL UNIVERSAL Deportes lo difícil que sería decirle “no” a una nueva convocatoria. “El ciclo de la Selección Mexicana se cierra hasta el último día de tu carrera.

Hay cosas que gustan y otras que no, dentro de la profesión que tenemos, pero la Selección es el sueño de cada niño. Sacando el tema del negocio y entrando al lado romántico, es algo por lo que todos luchamos cuando comenzamos.

Entonces, no entiendo por qué matarle ese sueño a mi niño interior”, explicó Layún. Con la camiseta del Tricolor, el veracruzano ha disputado 72 partidos, de los cuales ocho han sido en Copas del Mundo, y ha marcado seis goles. Su última aparición fue en septiembre de 2019, cuando Argentina goleó al Tata Martino y compañía (4-0), misma semana de aquella “escapada” por Nueva York. “Si me toca estar en una convocatoria, intentaré disfrutarla al máximo. Si no es así, disfruté mucho mi paso, el tiempo que estuve y los dos Mundiales que jugué. Insisto, no es un ciclo cerrado”, finalizó.

El Monterrey se prepara para conquistar el bicampeonato, en el torneo Guardianes 2020.

Al no existir un monarca del cancelado Clausura 2020, en el vestuario de los Rayados se vive un ambiente optimista para repetir el título dentro de la Liga MX.

“Es raro, pero —al final— el torneo anterior quedó inconcluso. Nosotros nos vemos como los vigentes campeones y vamos con todo para este nuevo”, dijo Miguel Layún, multiusos en el esquema de Antonio Mohamed.

Después de vencer al América en tanda de penaltis para alzar el quinto título en su historia, el Monterrey se apagó. En 10 partidos del cancelado certamen, empató cinco juegos y perdió la misma cantidad.

El bicampeonato, como lo ven en la Sultana del Norte, también “es para quitarnos una espinita, porque arrancamos el otro torneo no jugando mal, simplemente no nos acompañaron los resultados”, explicó Layún.

“A pesar de que fue oficial [el Clausura 2020] y que por situaciones fuera de nuestras manos se canceló, fue como una pretemporada más larga, de siete meses”, añadió el mexicano.

Los Rayados tuvieron una pretemporada poco peculiar, sin inversiones en refuerzos. Apenas el portero Hugo

González, quien regresó tras dos años de préstamo con el Necaxa, y el defensa Sebastián Vegas, proveniente de lo que era el Morelia, fueron las incorporaciones para el torneo que empieza en un par de días. Mientras que Marcelo Barovero, José María Basanta y Leonel Vangioni fueron las bajas.

A pesar de eso, el Monterrey tiene un sólido plantel, con figuras de la talla de Rogelio Funes Mori, Vincent Janssen, Dorlan Pabón, Carlos Rodríguez, Aké Loba y Jesús Gallardo.

Layún añadió que los Rayados han recibido una oportunidad para entrar a un pequeño sector dentro de la Liga MX y empalmar los bicampeonatos de torneos cortos de Pumas y León.

“El no concluir algo, creo que te deja con un sabor medio extraño. Lo vemos como una oportunidad”, dijo.

Con información del Universal