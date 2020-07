Ninel Conde deshereda a su hijo por pleito con Giovanni

Ninel Conde confesó que debido al conflicto que mantiene con Giovanni Medina, padre de su hijo, tuvo que desheredar a su pequeño Emmanuel. La cantante tomó la decisión a partir de recomendaciones de su familia porque existe la posibilidad de que su ex tenga interés en sus propiedades.

“El Bombón Asesino” se encuentra en disputa con Giovanni desde hace meses. El papá de Emmanuel no permite que Ninel pueda ver al niño, lo tiene ahora bajo su custodia y ella sólo puede mantener contacto con él por videollamadas. Por la situación, la también actriz demandó a su exesposo en abril pasado.

Conde detalló en un programa de televisión que modificó su testamento para protegerse y proteger a su hijo de Medina y que tuvo que desheredarlo por ahora.

“Por recomendación de mi familia tuve que hacer un movimiento en función de mi testamento, hasta que esto se arregle porque creo que sí va tras mis propiedades. Tuve que sacar a mi pequeño del testamento, por ahora”

La revelación de Ninel ocurrió cuando en le preguntaron si no temía por su vida porque ha sido blanco de “amenazas e injusticias”.

“Tampoco voy a permitir que me pidan una pensión porque esto es una venganza. No quiero estar más con él, todo inició desde que me dijo en una comida ´vamos a volver´, yo no le dije que sí. Regresé y había una denuncia de abandono de menor, eso es una mentira”

En abril, Ninel Conde acudió ante las autoridades de Ciudad de México acompañada de su abogado para levantar una denuncia y exigir que Giovanni le permita ver a su hijo. Comentó en la misma entrevista que durante estos meses que no ha podido ver al niño, Medina lo ha puesto en su contra.

“Ha alineado a mi hijo en mi contra porque ahora las videollamadas de 20 minutos son difíciles. El niño está volcado en mi contra. Es doloroso ver el daño que se le ha hecho al corazón de mi hijo”.

Con Información agencias