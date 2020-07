Otra vez Morena va contra arrendatarios; ahora le toca a Airbnb

En la Ciudad de México la app Airbnb genera alrededor de 4 millones 340 mil pesos anuales, ya que cuenta con 17 mil 229 habitaciones disponibles.

De nueva cuenta diputados de Morena van contra el sector inmobiliario. Ahora la legisladora Leticia Estrada busca desaparecer en la Ciudad de México las plataformas de hospedaje turístico como Airbnb, al presentar una iniciativa para reformar la Ley Condominal de la Ciudad de México en la que propone sanciones hasta de 26 mil 64 pesos a quien infrinja la norma.

Esta es la tercera ocasión en que los diputados de Morena pretenden sobrerregular la renta de viviendas en la capital del país. La primera ocurrió hace un año, argumentando aspectos del derecho a tener una morada que no prosperó; la semana pasada se le cayó una propuesta a la diputada Valentina Batres, que pedía congelar las rentas con motivo de la pandemia por coronavirus.

De acuerdo con la iniciativa de Estrada Hernández, se busca reformar el artículo 17 de dicha ley para establecer que todo condominio “no podrá utilizarse en contravención a su destino y uso de suelo autorizado, ni hacerlo servir a otros objetos que los contenidos expresamente en la escritura constitutiva”.

Además se añade que “se prohíbe realizar actividades de tipo industrial, comercial o de servicios, y por ningún motivo podrán ser destinados a hospedaje de carácter temporal, como lo ofrecen Airbnb y otras modalidades semejantes”.

Diputados de Morena presentaron una nueva iniciativa sobre el tema de las rentas en la capital del país. En esta ocasión fue la legisladora Leticia Estrada Hernández quien propuso desaparecer en la capital del país las plataformas de hospedaje turísticas, como Airbnb, al presentar una iniciativa para reformar la Ley Condominal de la Ciudad de México, en la que propone sanciones por hasta 26 mil 64 pesos.

Es la tercera ocasión en que los diputados de Morena pretenden sobrerregular el tema de la renta de viviendas en la capital del país.

El primer intento ocurrió hace un año, argumentando aspectos del derecho a la vivienda que no prosperó; la semana pasada se le cayó una propuesta a la diputada Valentina Batres, quien pedía congelar las rentas por motivo de la pandemia.

De acuerdo con la propuesta de la diputada Estrada Hernández se plantea reformar el artículo 17 de dicha ley, para establecer que todo condominio “no podrá utilizarse en contravención a su destino y uso de suelo autorizado ni hacerlo servir a otros objetos que los contenidos expresamente en la escritura constitutiva de condominio”.

Además, pide adicionar al mismo artículo: “En los inmuebles sujetos a régimen condominal se prohíbe realizar actividades de tipo industrial, comercial o de servicios, y por ningún motivo podrán ser destinados a hospedaje de carácter temporal, como lo ofrece la plataforma Airbnb y otras modalidades semejantes”.

La morenista destacó que la iniciativa “busca proteger a los condóminos y garantizar la sana convivencia, ya que en muchas ocasiones entran personas a los edificios que no sabemos quiénes son, además de que constantemente realizan fiestas, afectando a los residentes”.

La diputada también propone que la Procuraduría Social (Prosoc) local imponga sanciones de 4 mil 344 a 26 mil 64 pesos a quienes contravengan esta medida y modifiquen el destino de una vivienda o unidad de propiedad privada.

Para ello, pretende que se instale un comité de vigilancia, “que deberá de cerciorarse de que la persona cumpla con los acuerdos establecidos

“En los inmuebles sujetos a régimen condominal se prohíbe realizar actividades de tipo industrial, comercial o de servicios, y por ningún motivo podrán ser destinadas a hospedaje que sea de carácter temporal” INICIATIVA PARA REFORMAR LA LEY CONDOMINAL DE LA CDMX

“Por la situación que vivimos, estas rentas [como Airbnb] han crecido. [Muchos] han perdido su empleo y no tienen otra opción que alquilar uno de los cuartos o el departamento. No es malo, no tienen otra forma de obtener ingresos” PATRICIA BÁEZ GUERRERO Presidenta de la Comisión de Turismo del Congreso de la Ciudad de México

y revisar periódicamente todos los comprobantes, contabilidad, libros de actas, estados de cuenta y en general toda la documentación e información del condominio”.

Leticia Estrada manifestó que la propuesta la presentó a título personal, porque durante muchos años ha vivido y trabajado en los condominios, por lo que sabe de la problemática que se generan con las rentas de los departamentos. Pero, acotó, la iniciativa es para que se debata y analice en todas sus perspectivas.

Dicha propuesta fue criticada por la presidenta de la Comisión de Turismo del Congreso local, Patricia Báez Guerrero, debido a que, aseguró, de aprobarse echaría por tierra todo el trabajo que ha realizado, junto con la Secretaría de Turismo capitalina, para regular a esas plataformas de hospedaje turístico.

“Los diputados [de Morena] quieren acabar con todo que genere algún dinero a los capitalinos. Sobre todo ahora que tanta falta hace con esta contingencia. Las pláticas van muy avanzadas, pero se frenaron por esta situación. Espero que esta propuesta quede como el tema de las rentas”, comentó la panista.

Recordó que tan sólo Airbnb le genera a la Ciudad de México alrededor de 4 millones 340 mil pesos anuales, ya que cuenta con 17 mil 229 habitaciones disponibles —de casas o departamentos— en la capital, de las que tiene rentadas alrededor de 35%, lo que equivale a 4.5% de ocupación hotelera.

“Quizá el auge que ha tenido esta plataforma es lo que ha molestado a algunos diputados de Morena. No consideran que desde antes de la pandemia algunas personas rentan un cuarto o su condominio a turistas nacionales o extranjeros, con lo que solventan sus gastos, ya que tan sólo el año pasado ganaron, en promedio, 38 mil pesos”, soslayó.

Recordó que luego de que el Gobierno capitalino les incrementó el impuesto de hospedaje, estas plataformas aceptaron regularizar su actividad, “pero aun así, como vemos, sigue provocando diferencias con algunos sectores, como ocurre ahora con Morena”.

La legisladora del blanquiazul comentó que prácticamente tiene listo un proyecto de dictamen para la nueva ley hotelera, en la que se establece piso parejo en el sector.

Con información del Universal