Silvia Pinal no se ve fuera de Televisa

Tras las declaraciones de Luis Enrique Guzmán, la primera actriz explica que ella no lo ve de esa forma y espera que las cosas se arreglen

A Silvia Pinal no le gustaría trabajar con otra empresa que no fuera Televisa.

Después de que su hijo Luis Enrique Guzmán contó a “Ventaneando” que la televisora le había retirado la exclusividad a la actriz, Silvia explica que ella no lo ve de esa forma y espera que las cosas se arreglen en beneficio de ambas partes.

“Yo no siento que me hayan quitado la exclusividad, creo que se detuvo un poco, no me han cortado nada, yo sigo recibiendo mi dinero que me tienen que pagar pero bueno, en fin, si va a pasar, que pase”, señaló.

Pinal, quien por más de 20 años estuvo a la cabeza del programa “Mujer… Casos de la Vida Real”, detalló que el problema es que no ha recibido los pagos completos.

“Después de unas cosas que me tenían que pagar me di cuenta que faltaba dinero, pero bueno, yo no soy una gente de batallas, mucho menos con una empresa con la cual llevo 27 años o mucho más trabajando”.

La primera actriz confesó que se siente extraña por lo que implica un movimiento como este, pero tiene confianza en la empresa, incluso adelantó que está trabajando en un próximo proyecto con la televisora.

“Son gente que me quiere y yo los quiero mucho; espero que se arregle para bien de todos y si no, yo buscaré la manera de subsistir y enseñarle a Televisa que sí se sigue siendo alguien“.

