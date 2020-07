Solicitan tapatíos prueba, por si las dudas

La duda agobia a quienes tienen algún síntoma.

Aunque han seguido medidas de confinamiento para evitar contagiarse de coronavirus, Covid-19, muchos prefieren descartar la enfermedad con exámenes clínicos.

Rocío Peña de 45 años, ayer, llevó a su madre de 74 años a realizarse la prueba de Covid-19 en el laboratorio de Unidad Patología Clínica (UPC) ante la leve oxigenación que describió, comenzó a presentar.

“Está enferma del corazón y le entró la angustia, que porque traía baja la oxigenación ya traía Covid-19, entonces le habló al doctor y le mandó a hacer estudios”, relató.

En su caso, consideró que le ganó más a su madre el temor de padecer la enfermedad, pues habían estado implementando medidas para protegerse.

“Nada más la paranoia que trae la gente, porque ella no ha estado expuesta, no sale a ningún lado. Le hicieron una prueba rápida ayer, sabemos que no son cien por ciento confiables, pero salió negativa, pero la oxigenación (estaba baja) (…) traía 88 creo que estaba dentro de lo aceptable, no traía tos, no traía fiebre”, contó.

El laboratorio UPC es una de las empresas privadas que recibió certificación por parte del Instituto de Diagnóstico y Referencia Epidemiológicos (InDRE) al igual que la empresa Salud Digna.

Ambas firmas habilitaron una sucursal, cada una, en la Zona Metropolitana de Guadalajara para llevar a cabo el estudio, de acuerdo con personal operativo.

Y es que hay quienes ante el regreso de otros países a Guadalajara también quieren contar con la certeza de que no tienen Covid-19 para proteger a los suyos.

Es el caso de Ricardo de la Torre, de 23 años, quien desde que inició la emergencia sanitaria en Jalisco se encontraba en Canadá, y hace hace tres días arribó a la Ciudad.

En su caso, la duda en él persistía, porque en el Aeropuerto no sintió que estén ejecutando correctamente los protocolos para mitigar el Covid-19.

MURAL realizó un recorrido por ambas instancias y comprobó que la mayor carga la recibe UPC entre las 10:00 horas y las 12:00 horas pues sobre Avenida México se forma una fila de automóviles de entre cuatro a seis automóviles que ingresan por un área exclusiva en la que intermitentemente se añaden más usuarios.

En cambio en Salud Digna en el mismo lapso acudieron de una a cinco personas por la prueba.

ASÍ LO DIJO…

Ricardo de la Torre,

Paciente que se realizó la prueba de Covid-19

“Acabo de viajar, entonces más que nada es como para saber si me pude infectar de algo mientras viajaba, no tengo síntomas realmente, pero es más mi manía (de comprobar)”.

Con Información de Grupo Reforma