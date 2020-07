Exigen a la Fiscalía investigación jóvenes desaparecidos en Teocaltiche

Denuncian que autoridades abrieron de manera tardía la carpeta de investigación; así como presuntas agresiones por parte de policías municipales

Daniel Sandoval tiene 16 años. Bryan Medina tiene 18 años. Ambos trabajan como chatarreros. El sábado 18 de julio fueron a trabajar a Teocaltiche, pero nunca regresaron a casa.

Sus familias y compañeros chatarreros han iniciado una búsqueda y denuncian que la Fiscalía abrió de manera tardía la carpeta de investigación. “Desde que no contestaron el celular y no regresaron se alertó del caso. Lo denunciamos. El martes cuando marcamos para saber avances nos dimos cuenta deque no se había iniciado una carpeta de investigación” relató la tía de Daniel.

Fue ese mismo martes que las familias se trasladaron a Lagos de Moreno para pedir que se abrieran las carpetas de investigación de Daniel (29314/2020) y Bryan (29299/2020).

En su búsqueda, han encontrado testimonios que relatan que los jóvenes fueron agredidos por policías del municipio de Teocaltiche. Las familias comentaron que la Fiscalía les ha preguntado si saben algo más del caso. “Se supone que ellos lo investigan, y sólo nos piden nuestros avances, pero no tenemos nada más” relató la madre de Bryan.

Sobre la Alerta Amber, la madre de Daniel refirió que no han visto publicado los datos del menor.

Ayer por la noche asistieron a la Fiscalía de Desaparecidos en Guadalajara para saber sobre la investigación, pero les dijeron que debían asistir a preguntar de día. Por ello, familia, amigos y chatarreros se manifestaron a las afueras de la dependencia. En el sitio les pidieron paciencia para presentar avances en el caso y les aseguraron que trabajarían en su búsqueda.

De momento, los denunciantes se dirigen a la Minerva para difundir el rostro de sus desaparecidos.

En Teocaltiche se desconoce el paradero de 26 personas

De acuerdo con el Registro Nacional de Personas Desaparecidas y No Localizadas (RNPDNO) actualmente, en Teocaltiche, son 26 las personas de las cuales se desconoce su paradero. La desaparición de la primera de estas víctimas fue reportada en 2009.

Lo que se sabe de los hechos

Lo que se sabe de los hechos Daniel y Bryan se dirigieron a Teocaltiche en una camioneta para ofrecer la compra de chatarra. Los jóvenes salieron de Guadalajara a las 9:30 de la mañana.

En el camino fueron acompañados por otros dos jóvenes chatarreros que se dirigían a San Juan de los Lagos. En un momento del camino se separaron para llegar a sus destinos.

Antes de eso, en una parada de una gasolinera, Bryan notó que la camioneta se le empezó a calentar y el aceite se tiraba. Por ello, los otros dos jóvenes estuvieron pendientes y fueron avisados por teléfono que habían llegado a Teocaltiche cerca de las 13:00 horas.

A las 5:15 de la tarde, Bryan les mencionó por teléfono que se veían en una gasolinera entre las 6 y 7 de la tarde, pero jamás llegaron.

Los otros jóvenes chatarreros permanecieron en el sitio hasta las 8 de la noche.

“Estuvimos marcándonles y como no contestaban pensamos que se les había descargados los celulares a los dos y que por la hora seguro ya habían salido del municipio e iban adelante de nosotros, pero en realidad nunca se vinieron, sí hubiéramos imaginado eso, les hubiéramos buscado en el momento” relató uno de jóvenes chatarreros.

