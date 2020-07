“Ganó la democracia”, asegura René Juárez sobre nombramiento de consejeros del INE

René Juárez Cisneros, coordinador del PRI en la Cámara de Diputados, aseguró que siempre confió en que el consenso llevaría a un proceso ejemplar

Este miércoles, se llevó a cabo el nombramiento de los cuatro nuevos consejeros del INE en un clima de consenso en la Cámara de Diputados.

Lo que más llamó la atención fue que se trató de un proceso ejemplar.

Acerca de esto, René Juárez Cisneros, coordinador del PRI en la Cámara de Diputados, habló en el espacio de Radio Fórmula de Joaquín López-Dóriga.

“Siempre tuve confianza en que íbamos a conseguir este consenso porque como lo expresé ayer, hubiese sido catastrófico no llegar a ese final cuando seis meses nos dedicamos a construir acuerdos y consensos. Todo iba saliendo por consenso, todo lo íbamos aprobando, convocatoria, comité técnico, todo el proceso, durante todo el tiempo se estuvo reconociendo el proceso y su conducción. Y cuando llega a la Junta de Coordinación Política, resulta que a alguien no le gustó, al PT y entonces se inconforma y descalifica. Me parece que eso es incongruente, por qué no se inconformaron desde el principio”, aseveró.

Para Juárez Cisneros, la prioridad de este proceso siempre fue el fortalecer al INE.

“Mi respeto total y absoluto a los integrantes del Comité Técnico y qué bueno que se logró así, sin que hubiera injerencias de ninguna naturaleza para fortalecer al Instituto Federal Electoral. Lo más importante fue que no se logró porque precisamente el Comité actuó siempre con firmeza, con apego a la legalidad y la Junta de Coordinación Política tampoco permitió este tipo de injerencias ni manoteos. Yo creo que lo importante es que se logró el consenso y 399 votos a favor en medio de la pandemia”, dijo.

Resaltó que se logró un consenso y, aseguró que en este tema, ganó la democracia.

“Cuando hay consenso a algunos no les gusta y cuando no hay también no les gusta pero en este tema, yo creo que ganó la democracia y ninguno de los que están allí es empleado de nadie y nadie tiene que andarlos mandando, ningún partido o ningún funcionario de gobierno, nadie, ellos van a cumplir con su responsabilidad, con legalidad, con honestidad y transparencia. Lástima Margarito porque en esta ocasión se hizo lo que se tenía que hacer y, verdaderamente hubiera sido una irresponsabilidad llenar de especulación. Aquí hubo un acuerdo, un consenso, un entendimiento, estuvimos durante muchas horas trabajando sobre esto y qué bueno que se logró. Había 20 perfiles, cualquiera de ellos tiene los méritos e incluso algunos que se quedaron en el camino tienen también una enorme capacidad pero bueno, es que eran casi 400. El Comité Técnico realizó un gran trabajo para, de 400, sacar 20 cuando había muchísimos que estaban allí con una enorme capacidad que lamentablemente se quedaron en el camino”, explicó.

El coordinador del PRI indicó que el proceso fue ejemplar, pues de lo que se trataba era de fortalecer a las instituciones a través del consenso.

“Se trata de fortalecer a las instituciones democráticas, no de debilitarlas, por eso este procedimiento, fue ejemplar. Hubo un momento inédito, una vez que estábamos con el consenso sobre los cuatro nombres, fuimos con la Junta de Coordinación Política para que los cuatro consejeros se comprometieran, expresamente, que quedara claro que no se debían ningún favor de ningún partido, de nadie y que su responsabilidad sería con la democracia, con la legalidad y con el país”.

También reconoció el liderazgo de Mario Delgado al frente de este proceso y aseguró que el éxito del mismo fue porque el coordinador de la bancada de Morena tuvo paciencia y voluntad.

“Tenemos que reconocerlo, y a lo mejor eso no le gusta a varios, que hoy tuvo éxito Mario (Delgado) como presidente de la Junta de Coordinación Política porque tuvo la paciencia y la voluntad de construir este consenso que hoy se logró. A lo mejor unos querían que saliera mal pero no fue así”

Además, dijo que ya se reunieron los nuevos consejeros con la Junta de Coordinación Política y que en esa reunión los cuatro se comprometieron con la legalidad y la transparencia.

“Tuvimos una reunión en la que nos conectamos y cada uno tomó una expresión de su compromiso con la legalidad, con la transparencia, la imparcialidad y la honorabilidad y allí el presidente de la Junta de Coordinación Política, Mario Delgado les expresó que ellos no se debían a ninguna cuota, que no eran producto de ningún cuate ni tenían ningún compromiso con ningún partido político, que era un consenso que se generó al interior de la Junta de Coordinación Política. Eso no había pasado. Cada uno de ellos expresaron ese compromiso de transparencia, de legalidad, el compromiso de avanzar en el proceso democrático y cumplir con transparencia de cara al pueblo de México. Salió todo bien. Todo el proceso fue transparente, fue verdaderamente ejemplar”

Finalmente, desmintió las declaraciones del presidente López Obrador acerca de una convocatoria a un periodo extraordinario de sesiones para discutir sobre dictámenes como el de fideicomisos.

“No hay ninguna convocatoria por parte de la Comisión Permanente, vamos a esperar hubo temas que quedaron en el tintero pero no fue responsabilidad de la oposición que allí quedara, no eso no fue responsabilidad nuestra. Eso no es cierto (las declaraciones del presidente), no es responsabilidad nuestra porque el tema de los fideicomisos lo discutimos y vimos cuál era la opción más conveniente y con ese dictamen se podía ampliar el periodo extraordinario, luego regresa el dictamen y se avisa que habrá cambios. Así no se puede, hay un consenso sobre ese dictamen pero si se quiere modificar hay que discutir nuevamente los términos de esos cambios pero no fue por nosotros, siempre hay a voluntad de poder discutir. Nosotros como partido somos parte de la solución no del problema”, indicó.

Con información de López-Dóriga Digital