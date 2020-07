Comparte Del Toro desafíos para filmar en la pandemia

Guillermo del Toro y Scott Cooper, productor y director de Antlers, respectivamente, tomaron el escenario virtual de la [email protected] para estrenar nuevas imágenes de la nueva cinta de terror y contar sobre la misma.

La película, protagonizada por Keri Russell y Jesse Plemon, sigue a una maestra de secundaria y su hermano policía, quienes empiezan a investigar la conducta de un estudiante enigmático, cuyos oscuros secretos conducen a encuentros terroríficos con una criatura del folklore nativo americano: el wendigo.

“El filme analiza lo que significa ser un individuo en Estados Unidos hoy y todas las crisis a las que se enfrenta, como al cambio climático, la adicción a las drogas, su trato a los nativos, la pobreza y todo eso, sin sentirse como una película con mensaje, pero envuelta en una historia de monstruos”, dijo Cooper.

Los realizadores revelaron que la criatura mitológica representa la avaricia y el colonialismo.

“Dos cosas que me atrajeron fueron el mito del Wendigo, que entre más come más hambriento se pone y también más débil. Es una metáfora de la insaciabilidad que existe actualmente y la privación de todo lo que creemos”, compartió Del Toro.

Debido a la pandemia de coronavirus, la fecha de lanzamiento de la película se retrasó recientemente al 19 de febrero de 2021.

El cineasta mexicano, quien dirige su próxima película Nightmare Alley, confesó que filmar en medio de la situación mundial actual ha representado un desafío para él.

“La bendición de tener este elenco es asombrosa, pero las dificultades de reprogramar con todo esto son enormes. Tienes que trabajar según el horario de todos. Una de las cosas que me gusta pensar es que para cada problema en cada película, hay una solución simple y elegante. A veces no lo ves de inmediato, pero creo que hemos encontrado la bala de plata, por así decirlo, toco madera, para que funcione. Pero no es sencillo.”

“Estás operando un gran quirófano. Debes ser estéril, debes tener a todos en condiciones que sean casi clínicas, pero debes recrear el carnaval con los extras y todo (…) Los extras son contratados por un día normalmente, ahora debe hacerse por muchas semanas”, agregó Del Toro.

Con información de Grupo Reforma