Falta agua en Zapopan

En Valle de los Molinos, hacen filas de hora y media para llenar cubetas

Vecinos denuncian que tienen problemas para acceder al servicio de agua potable, por lo que incluso algunos compran garrafones

Este sábado amanecieron en Valle de los Molinos siete cisternas con agua, dos de diez mil litros y cinco de cinco mil litros, para satisfacer las necesidades de los habitantes que se han quedado sin servicio, algunos, desde hace dos meses.

Manuel Sánchez es uno de los vecinos que desde hace una semana ya no pudo sacarle nada al grifo. “El Gobierno de Zapopan dice que ya se está arreglando, que ya mañana y nomás no. Yo estuve formado hora y media, casi dos horas, y ya se acabó la mitad, no sabemos cuánto nos vaya a durar”.

Él lleno cinco cubetas con las que pretende que se bañe su familia y puedan lavar los trastes. Otros dos vecinos, en lugar de hacer cola para la toma del tinaco, llevaron sus propias mangueras y las metieron por la tapa para extraer a succión el agua.

Mayra relató que el problema comenzó desde hace unos cuatro meses, desde que Casas Javer se dejó de hacer cargo del fraccionamiento. En la toma que se encuentra afuera de su casa aún alcanza a caer agua durante un par de horas, pero como no saben cuándo caerá con exactitud, durante todo el día abren y cierran la llave.

Otros vecinos sí han padecido desde hace dos meses sin agua, como Mónica y Manuel, que han tenido que satisfacer sus necesidades con agua embotellada. “Compramos agua de garrafones para lavar trastes, para bañarte, para la lavadora, imagínate, con lo que gana uno”, señaló Mónica. A ellos les cuesta 13 pesos el garrafón y gastan, cuando no lavan ropa, al menos cuatro al día.

Rosa optó por llenar el tinaco con un servicio de pipa con unos distribuidores que sólo le cobran cien pesos el llenado, una oferta pues los abusivos cobran 200. “Tenemos dos semanas sin agua, no sé si es a raíz de que entró el Ayuntamiento”.

En un comunicado, el Gobierno de Zapopan informó que tras tomar el control de la red de agua potable encontró que Casas Javer dio nulo mantenimiento y la bomba estaba quemada, por lo que harían trabajos de desazolve del sábado al lunes. “El martes 28 se colocará la bomba nueva y el miércoles 29 se restablece el servicio de agua”. Mientras, indicó, se colocaron las siete cisternas con 60 mil litros.