Tras ataque, Alberto Alfaro ofrece recompensa por información de sus agresores

El regidor de Tlaquepaque asegura que dará “una muy buena suma” para dar con los responsables del ataque que sufrió

Luego del ataque ocurrido ayer por la tarde en un restaurante de la avenida Niños Héroes contra el regidor de Tlaquepaque, Alberto Alfaro, el también empresario aseguró que ofrecerá una recompensa por información de sus agresores.

“Voy a dar una recompensa a quien me diga quiénes son los responsables. Voy a dar una muy buena suma para llegar a los actores que atentaron en contra de mi vida. Estamos hablando de varios miles de pesos”, aseguró.

La información, dijo, puede ser enviada a través del servicio de mensajería de su cuenta de Facebook.

El regidor agradeció a las Policías de Guadalajara y Zapopan, así como a la Fiscalía del Estado, quienes dijo, lo han ayudado en la atención al hecho y a la integración de la carpeta de investigación.

Dijo que hasta el momento las autoridades no le han informado sobre alguna posible línea de investigación respecto de lo ocurrido, pero señaló que posiblemente pueda tratarse, en esta ocasión, de temas relacionados con la inseguridad, ya que Alfaro es uno de los empresarios restauranteros del municipio.

“Nosotros somos empresarios. Somos un sector muy vulnerable más que nada por el tema de la economía que sufre hoy por hoy el Estado por la pandemia y muchas otras cosas entonces pues ya empezaron los secuestros, las extorsiones, las balaceras… no sabemos cuál sea la línea de investigación pero en cuanto la tenga con mucho gusto la daré a conocer”, expresó.

Luego de lo sucedido Alberto Alfaro responsabilizó del hecho a la alcaldesa María Elena Limón, pues dijo, la munícipe le retiró el elemento de la Policía de Tlaquepaque asignado como escolta que le había sido asignado tras la balacera ocurrida en marzo del año pasado en medio de una “confusión” por parte de elementos de la Fiscalía.

Según se señaló entonces, los oficiales le dispararon “como advertencia” para que se detuviera luego de una persecución que inició en la avenida R. Michel y concluyó en la casa de la alcaldesa.

“Yo culpo, hago responsable a la presidenta municipal de San Pedro Tlaquepaque. Tras el primer atentado yo tuve que rogarle que me diera seguridad, pasaron varios días para que me otorgara un elemento, nada más uno, como seguridad y el 6 de diciembre del año pasado tras la sesión de cabildo me retiró mi elemento de seguridad por la cuestión de que no le voto a favor un tema que a ella le convenía. La presidenta en capricho ese mismo día le llama a la seguridad que traía y le dicen que se retire conmigo y que al día siguiente se presente en la comisaría”, expresó Alfaro.

Al respecto de las acusaciones, la alcaldía de Tlaquepaque informó que más tarde se ofrecerá una respuesta por parte del ayuntamiento para aclarar lo referido por el regidor.

Con información del informador