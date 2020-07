Congreso de Jalisco tiene más casos de coronavirus que 78 municipios

El diputado de Morena Arturo Lemus Herrera, que preside la Comisión de Salud, confirmó este miércoles que también dio positivo

Con 17 casos de diputados positivos al nuevo coronavirus y al menos cinco trabajadores también afectados, el Congreso del Estado ya acumula más casos que los registrados en 78 municipios de Jalisco.

De acuerdo con el más reciente reporte de la Secretaría de Salud Jalisco (SSJ), el virus se ha extendido en 119 de los 125 municipios. En 72 localidades hay menos casos que en el Legislativo y seis no tienen ningún caso.

Poblaciones como Talpa, Jamay, Ojuelos, Mezquitic o Magdalena; han reportado menos casos que los que hay en el Congreso Estatal.

El diputado de Morena Arturo Lemus Herrera, que preside la Comisión de Salud, confirmó este miércoles que también dio positivo. Se sumó a la lista de legisladores contagiados integrada por los emecistas Héctor Pizano, Ricardo Rodríguez, Mirza Flores, Priscila Franco, Ana Sandoval, Ismael Espanta y Javier Romo. Del PAN Adenawer González, Jorge González, Verónica González y Claudia Murguía; los priistas Mariana Fernández y Jesús Zúñiga. Además de Enrique Velázquez del PRD y los legisladores morenistas Érika Pérez y Bruno Blancas.

La mayoría de los contagios (15) se confirmaron después de la sesión de pleno del pasado 21 de julio que duró más de ocho horas y a la que asistieron 35 diputados.

Quienes se aplicaron la prueba y dieron negativo son: Salvador Caro, Berenice Rivera, Daniel Robles, Esteban Estrada, Luis Munguía, Mara Robles y Jesús Cabrera; de MC. Los panistas Hernán Cortés, Eduardo Sánchez, Irma de Anda y Gustavo Macías. Además de la morenista Patricia Meza, Sofía García del PRI, el perredista Quirino Velázquez, Óscar Herrera del PT y Rosa Fregoso del Partido Verde.

Aún no se conoce el resultado de las pruebas de los diputados Elizabeth Alcaraz y Jonadab Garcia de MC, Norma Valenzuela de Morena y el panista Jesús Hurtado. Colaboradores de la diputada morenista María Esther López comentaron que no se realizará la prueba pues no asistió la pasada sesión de pleno, en la que se presume detonaron los contagios entre legisladores.

