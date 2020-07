Asegura ex rector de la UDG que ya se debería accionar el botón de emergencia

¿Y el botón de emergencia?

Víctor Manuel González Romero, ex Rector de la UdeG, aseguró que Jalisco ya superó la incidencia de 400 contagios por millón de habitantes, parámetro que puso el Gobierno del Estado para activar el botón de emergencia.

El especialista publicó en redes sociales que la incidencia de contagios por fecha de inicio de síntomas es de 457 por millón de habitantes, 57 más al límite establecido por el Gobierno

“Los casos semanales por millón de habitantes están por encima del valor crítico, ya se debería accionar el botón de emergencia”, publicó el académico en Twitter.

En su publicación reconoce que no está de acuerdo con parar la economía de Jalisco 14 días, pero sí critica el hecho de que el Gobierno no respete sus propios acuerdos.

“Aunque no estoy de acuerdo con lo del ‘parón en seco’ me parece poco serio que el Gobierno no acate sus propios acuerdos. Deben admitir que se equivocaron y tomar más en serio su responsabilidad”.

La incidencia reportada por el Poder Ejecutivo el domingo pasado fue de 336 casos por millón de habitantes.

Hoy, se reunirá la Mesa de Salud y la de Reactivación Económica con el Gobernador para determinar si se aprieta o no el botón de emergencia.

El otro parámetro utilizado para activar el paro es si la ocupación hospitalaria llega al 50 por ciento de la capacidad establecida.

Hasta hoy, la ocupación hospitalaria, según la Secretaría de Salud, está al 30.3 por ciento, es decir, se tiene un margen de 540 camas antes de apretar el botón.

Con Información de Fernanda Carapia / Mural / Grupo Reforma