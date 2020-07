(VIDEO) Chicharito: “El amor de mi vida es Chivas”

El delantero dejó la puerta abierta para retirarse con el Guadalajara, aunque dijo que por ahora no tiene una certeza al respecto.

En el Marco del décimo aniversario del Estadio Akron de Guadalajara, Javier Hernández concedió una entrevista en la que dijo desconocer si volverá al Rebaño Sagrado para retirarse, más allá del gran amor que siente por el club que lo formó como futbolista.

“El amor de mi vida ha sido Chivas y los demás equipos son como las novias. No cierro las puertas, no sé si vaya a retirarme en Chivas o no. No sé si está en corto, mediano o largo plazo, pero nos dimos mucho amor.

“Yo le di una vida y Chivas me dio otra. Desde que Jorge Vergara compró al equipo, todo cambió para la institución”, dijo el delantero en una charla para Chivas TV.

Por otra parte, Chicharito externó su deseo porque el Guadalajara vuelva a ser un club generador de futbolistas, protagonista en la Liga MX y que esto pueda verse reflejado en el Tricolor.

“Ojalá Chivas siga sumando títulos. Amo a Chivas y ojalá vengan más trofeos y llegue gente joven para ir a Europa, que cumplan sus sueños y que sea base de la Selección”, agregó.

🔥 ¡’Chicharito’ festeja con nosotros! 🔥



“Ha sido todo mejor de lo que llegué a imaginar” @CH14_ nos habla acerca de su carrera. ❤️1️⃣4️⃣



Sigue la transmisión EN VIVO 👉 https://t.co/lDExbmKfSQ#FortalezaSagrada pic.twitter.com/ltqeG8lxK1 — CHIVAS (@Chivas) July 30, 2020

Finalmente, Javier relató cómo le cambió la vida a partir de 2010 que fue fichado por el Manchester United y la carrera de casi una década que forjó en Europa en clubes como el Real Madrid, Bayer Leverkusen y Sevilla.

“Muchísimo más (de lo que imaginaba). Es que fue mi vida la que cambió en tres meses. Ni en el (videojuego) FIFA cuando juegas modo carrera cambia tanto”, consideró.

Con información de Latinus