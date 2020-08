Camila Fernández llega al altar de la mano de su papá, Alejandro Fernández

Tras nueve meses de noviazgo, Camila Fernández fue llevada al altar por su papá, Alejandro Fernández.

La dinastía Fernández está de manteles largos, luego de que Camilia Fernández, la hija del ‘Potrillo’, Alejandro Fernández, contrajera nupcias con su novio, Francisco Barba, tras nueve meses de noviazgo.

Camila es muy cuidadosa con su vida privada y sólo ha compartido algunas fotos de su ahora marido en redes sociales, pero hace poco reveló en una entrevista que a pesar de que llevaban poco tiempo sí veía una vida con él: “Con este niño que me tocó, que es un tesoro, sí me veo con él haciéndome viejita, no te voy a decir que no”, comentó en ‘De Primera Mano’.

De acuerdo con información trascendida en medios, la feliz pareja se conoció en una cita a ciegas que organizaron sus amigos en común y por lo que vemos todo fue un éxito, porque este 1 de agosto decidieron darse el sí para toda la vida en presencia de amigos y familiares.

La ceremonia se llevó a cabo en una Parroquia de Guadalajara, las amonestaciones comenzaron a correr desde el pasado 18 de junio.

En ‘Ventaneando’, la nueva novia había revelado que: “Desde que empezamos a salir mi papá lo conoció y se cayeron bien, que es lo bueno”, dijo.

“Tenemos muchas cosas en común. Desde que lo conocí me cautivó completamente. Es muy guapo, aparte de muy guapo, es muy bueno, a mí me enamoró más su manera de ser”, confesó durante la entrevista.

Las primeras imágenes compartidas dejan ver que dentro de la Iglesia había poca gente y todos guardaban su sana distancia, además que portaban su cubrebocas. Camila Fernández es hija del ‘Potrillo’, Alejandro Fernández y de América Guinart.

Con información de TVNOTAS