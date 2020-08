Boda exprés de hija del Potrillo… ¡por supuesto embarazo!

Con sólo nueve meses de noviazgo, Camila, la hija de Alejandro Fernández, se casó en plena pandemia y entre rumores de que pronto podría hacerlo abuelo.

En medio de la pandemia por el Covid-19, Alejandro Fernández, de 49 años, vestido de charro, entregó a su hija Camila, de 22, luego de nueve meses de noviazgo con Francisco Barba.

Unieron sus vidas por la Iglesia, ceremonia que se llevó a cabo en la Parroquia de San Francisco Javier en Zapopan, Jalisco, a la que sólo fueron los familiares más cercanos de la pareja, aunque su abuelo Vicente Fernández, de 80, no asistió por seguridad debido al coronavirus.

Sin embargo, nada impidió que fuera una boda grande, ni siquiera los fuertes rumores que apuntan a que la boda fue rápida debido a que El Potrillo pronto podría convertirse en abuelo, pues Camila podría estar embarazada.

Días antes platicamos con Camila y nos contó que aunque no creía en el matrimonio, después de conocer a Francisco cambió de opinión.

-Camila, te ves superenamorada… “Totalmente, me pone de buenas, estoy muy enamorada, es el mejor hombre del mundo, me gané la lotería con ese niño, es superlindo. Tenemos un amor muy bonito, es la relación más sana y larga que he tenido en toda mi vida, incluso le he escrito algunas canciones”.

-¿Te inspira Francisco? “Ay, mi niño (ríe), me inspira en muchas cosas, admiro lo que él es y lo amo, me inspira su amor y el amor que me tiene, es el mejor apoyándome en todas mis ideas. Me encanta la persona que soy a su lado”.

¿Es tu primer novio? “No, estuve con otros niños en el pasado que lo que querían era la fama y no me encantaba eso, y Francisco no, y su familia también son mis fans, sus sobrinitos también son mis fans, entonces me hacen muy feliz, está padrísimo”. -¿Qué dice tu familia? “Mi familia lo ama, lo adora”.

-¿Tu papá es celoso? “No, para nada, a mi papá le cayó muy bien porque sabe que las intenciones de Francisco son buenas, que es un buen niño”.

-¿Y don Vicente (Fernández) es celoso? “No, para nada, a mi abuelo también le cayó muy bien, porque ya lo ubicaba a él y también conoce a su familia desde hace mucho tiempo”.

-¿Con tu mamá cómo compartes tu relación? “No, pues mi mamá también lo adora, ella sabe que es lo mejor para mí”.

-¿Tu hermano qué te dice? “A mi hermano le cae bien, está muy feliz porque yo soy feliz”.

-¿Crees en el matrimonio? “Que sea cuando llegue y cuando Dios quiera, yo no creía antes en el matrimonio, pero ahora, me tocó el cielo con Francisco (ríe)”.

-¿Han pensado en vivir juntos? “Pues mi familia es muy tradicional; yo soy de mente muy abierta y está padre vivir como quieras el amor”.

-¿Qué es lo que te gustó de Francisco? “Su personalidad, es muy fuerte, responsable, honesto, eso es lo que más me enamoró. Siento que hacemos una pareja muy bonita, es una relación muy sana”.

-¿En lo profesional te apoya?, ¿cómo? “Él sabe y no se quiere involucrar mucho en mi vida profesional, él sabe que manejo mi vida privada muy a mi manera, yo sé lo que manejo, yo le dije: ‘Ni te preocupes, tú no vas a ser el famoso’, él entiende y eso fue lo que más me gustó”.

-¿Te ves con él como su esposa y madre de sus hijos? “Definitivamente”. –

¿Cuántos hijos te gustaría tener? “¿Cuántos hijos me gustaría tener?, no lo sé, nunca lo había pensado, pero los que Dios quiera (ríe)”.

-¿Cómo es la relación con su familia? “Muy buena, superlindos todos, superbién, Francisco tiene una familia muy bonita, su mamá divina, sus hermanas, todos divinos”, finalizó.

Con información de TV Notas