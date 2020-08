Oaxaca prohíbe la venta de refrescos y comida chatarra a menores de edad

El Congreso de Oaxaca aprobó este martes un dictamen para prohibir vender, distribuir, regalar o promocionar productos no saludables, como comida chatarra y refrescos,a los menores de edad.

Con la aprobación del dictamen con 31 votos a favor, se agregará el artículo 20 bis a la Ley de los Derechos de Niñas, Niños y Adolescentes del estado para prohibir la venta directa de bebidas azucaradas y alimentos envasados de alto contenido calórico.

Pese a la modificación en la ley, los comerciantes podrán seguir vendiendo los productos conocidos como ‘chatarra’, pero no de forma directa a los menores de edad, como ya ocurre con las bebidas alcohólicas y los cigarros.

La iniciativa busca que sean los padres y los tutores legales quienes decidan el tipo de alimentos que dan a sus hijos. No obstante, no implica consecuencias judiciales para los comerciantes minoristas que vendan productos no saludables.

Al exponer el dictamen, la Comisión Permanente de Grupos en Situación de Vulnerabilidad llamó a los diputados oaxaqueños a proteger los derechos de los niños y adolescentes, especialmente el derecho a la salud.

La iniciativa fue propuesta por la diputada de Morena, Magaly López Domínguez, en el Congreso del estado de Oaxaca.

La Oficina en México del Alto Comisionado de la Organización de las Naciones Unidas celebró la propuesta a para prohibir los productos de alto contenido calórico.