Primer ministro de Japón descarta alerta sanitaria pese a aumento en contagios de COVID-19

Shinzo Abe, primer ministro de Japón, descartó que sea necesario volver a declarar emergencia sanitaria ante el aumento en los contagios de COVID-19

El primer ministro de Japón, Shinzo Abe, descartó que sea necesario volver a declarar en su país el estado de emergencia sanitaria para atajar la extensión de la pandemia de coronavirus, a pesar del aumento de las cifras diarias de contagio.

El número de nuevas personas infectadas está aumentando a nivel nacional“, reconoció Abe en declaraciones a los periodistas en la ciudad de Hiroshima, pero descartó que esos datos justifiquen la declaración de la alerta sanitaria.

La situación “es muy diferente desde la que había” cuando se declaró esta medida excepcional, en abril pasado, agregó Abe.

El estado de emergencia sanitaria estuvo vigente en Japón desde el 7 de abril hasta el 25 de mayo, lo que permitió a las autoridades locales promover el cierre de comercios, cancelar actos públicos masivos o restringir el horario de bares y restaurantes.

La alerta fue levantada seis días antes de la fecha programada, cuando el número de contagiados llegaba a cerca de 16 mil 600 y los fallecidos eran 839.

De acuerdo con los últimos datos del Ministerio de Salud, un total de 42 mil 263 personas se han infectado hasta ahora en Japón, donde el COVID-19 ha causado ya mil 26 muertos. En las últimas fechas se han registrado varios récords diarios de contagiados tanto a nivel nacional como en Tokio, la capital del país.

Entre las razones que adujo Abe para no recurrir al estado de emergencia se encuentra el hecho de que no se percibe un desborde en el sistema sanitario para admitir a nuevos infectados, y también dijo que actualmente no hay tantos enfermos graves como cuando se decidió aplicar la alerta sanitaria.

Aun así, agregó, “seguiremos estrechamente la situación” y se revisará que el sistema de salud no muestre señales de saturación.

Abe se refirió al tema después de participar en Hiroshima en los actos de conmemoración del 75 aniversario de la bomba que fue arrojada contra esa ciudad, en las postrimerías de la II Guerra Mundial.

Con información de EFE