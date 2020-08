Juan José Origel a Érika Buenfil: Juro que nunca he hablado de tu hijo

El periodista aseguró que tras las declaraciones de la actriz ha recibido cientos de amenazas en las redes sociales.

El pasado 9 de mayo, Juan José Origel junto a Martha Figueroa, en su programa ‘Con Permiso’, hablaron sobre la reciente fama que Érika Buenfil obtuvo gracias a los videos que publica a diario en TikTok, y además, aseguraron que no les gustaba mucho lo que ésta hacía en la red social, lo que inmediatamente provocó la ira de la actriz.

En su momento, Buenfil sólo hizo algunas publicaciones en Instagram y en TikTok en las que respondía sutilmente a lo dicho por el periodista, pero fue hasta hace unos días, que en una entrevista con Fernanda Familiar, expresó ‘sin pelos en la lengua’ y al borde del llanto toda su molestia.

“Y si yo hice TikTok e hice el ridículo es mi problema, no de ellos; no los ofendí nunca y no los voy a perdonar. Búrlate, que si estoy gorda o flaca, a eso estoy expuesta, yo misma me burlo de mí, pero por qué tenían que tocar tantos puntos… Me sigue doliendo porque yo creí que era mi amigo“, dijo.

En la entrevista, la actriz también relató que nunca perdonaría a Origel, pues éste en algún momento habló sobre su hijo: “Mi hijo se llama Buenfil y eso fue lo que a mí me dolió, porque me ha costado un chin… sacar adelante a esta criatura y que no me la toquen. No lo voy a perdonar. Que reflexione y cuide el hocico antes de hablar porque él no me paga ni un bistec o una colegiatura“.

Y hace unos momentos, el periodista utilizó sus redes sociales para responder a lo declarado por Buenfil, y asegurando que él en ningún momento ha hecho algún comentario, ni bueno ni malo, sobre su hijo: “Yo no quería y no pensaba hablar acerca de los comentarios de la señora, qué fácil es hablar y decir, tornar y llorar. En esa entrevista, Érika me tacha de hocicón, de que he hablado de su hijo, y no puedo hablar con ella porque me tiene bloqueado a pesar de que tuvimos una amistad de tantos años“.

Le pidió que compruebe lo que dijo en la entrevista, y aseguró que ha recibido amenazas después de ésta: “Aquí de fente le voy a decir: Érika, si me demuestras y compruebas que hablé una palabra, una, de tu hijo, bien o mal, en alguna ocasion o en algún programa, acepto todas las ofensas y todo lo que me has echado encima, porque tus seguidores ya me quieren matar, ya quieren matar a mis perros“.

Todos los días recibo amenzas y groserías de la gente que me echaste; Érika, juro por mi madre santa, que está en el cielo, que nunca he hablado de tu hijo, jamás. Ni lo conozco, ni tendría por qué hacerlo. Tengo pruebas, tengo el video al que te refieres y no hay nada sobre él“, agregó.

“Tú misma has contado toda tu historia, al derecho y al revés sin ningún tapujo, no es que yo lo haya dicho. No te voy a perdonar lo que dices, porque nunca hablé de tu hijo“, finalizó. Además, publicó el link de las declaraciones que hizo, y en las que, efectivamente, no habló sobre el hijo de la actriz.

Con información de TVNOTAS