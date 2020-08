Podría salir libre funcionario de Puerto Vallarta encontrado con niña desnuda

Luis Alonso “N”, jefe de Recursos Humanos de la Policía Municipal de Puerto Vallarta, podría salir libre y sin antecedentes penales luego que el juez del caso retiró la agravante del delito de tentativa de abuso sexual infantil, por lo que el imputado puede alcanzar la suspensión condicional del proceso.

Y es que la Fiscalía General de Jalisco fue omisa en no perseguir más de dos agravantes, además que tampoco acreditó el delito de corrupción de menores desde un principio.

Inclusive, en un extraño proceso, se fijó una audiencia para el próximo 11 de agosto, durante la cual podría salir libre, y 3 días después, el 14 de agosto, tiene otra audiencia en el que el Ministerio Público pedirá la consignación del delito de corrupción de menores.

La audiencia del 11 de agosto es precisamente para solicitar la suspensión condicional del proces, con lo que saldrá caminando del juzgado. Esto después que en la audiencia pasada el juez dejó sin efecto la agravante porque el delito de abuso sexual infantil ya contempla a los menores de 12 años, por lo que no se puede sancionar doblemente a la persona por el mismo hecho. En este caso la niña tenía solo 10 años.

Al no existir agravantes, Luis Alonso “N” alcanza la suspensión condicional del proceso, con la cual sin siquiera declararse culpable, solo firmaría compromisos como el no acercarse a la víctima, ir a terapia, entre otros. Generalmente se otorga por seis meses y el acusado no pisa la cárcel y queda sin antecedentes penales.

El caso se está llevando en el Centro de Justicia para Mujeres en Puerto Vallarta. El juez es Jorge Luis Solís Aranda y el Ministerio Público Juan Alberto López Amaral.

Cabe mencionar que el incluir a los menores de 12 años dentro del delito de abuso sexual infantil es el “error” legislativo que dejará libres a quienes cometan este tipo de actos. Los diputados locales siguen sin corregirlo.

Contexto

El domingo 26 de julio, durante su recorrido de vigilancia por la colonia El Salitrillo, policías municipales observaron a un hombre que se puso nervioso cuando estaba al lado de su auto. Cuando se acercaron vieron en el interior a una menor de edad, quien dijo tener 10 años de edad y que la persona le había tocado sus partes nobles. Ella estaba completamente desnuda. Posteriormente se dieron cuenta que se trataba del Jefe de Recursos Humanos de la Policía Municipal Luis Alonso “N”.

Con información de Carolina Gómez Aguiñaga / Prensaglobal.com