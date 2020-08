Luis Fernando Tena deja de ser técnico de Chivas

Las Chivas agradecieron el profesionalismo de Luis Fernando Tena e informaron que el club quedará al mando de un cuerpo técnico institucional

El Club Guadalajara informó que Luis Fernando Tena y su cuerpo técnico dejarán de formar parte de la institución.

En un comunicado, las Chivas agradecieron el profesionalismo de Tena, mientras que el club quedará al mando de un cuerpo técnico institucional.

Apenas este sábado, Luis Fernando Tena confesó estar preocupado por el funcionamiento a la baja del Club Guadalajara y reconoció una molestia al interior del grupo por la falta de goles.

Me preocupa no meter gol, no sumar en la tabla de puntuación, me ocupa la fecha doble que tenemos que ir a Ciudad Juárez y luego recibir a San Luis. Caro que estoy preocupado por el equipo que no ha tenido el funcionamiento que tenía antes y porque no ha llegado a gol”, dijo en videoconferencia de prensa.