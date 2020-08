AMLO responde: “Calderón se enojó ayer”. Volvería a saludar a la mamá del ‘Chapo’

López Obrador respondió a las declaraciones del expresidente Felipe Calderón, quien denunció persecución política por la actual Administración

Andrés Manuel López Obrador, presidente de México, dejó en claro que volvería a saludar a la mamá del Joaquín Chapo Guzmán y que sume la decisión de haber liberado a Ovidio Guzmán en el operativo en Culiacán el año pasado.

López Obrador respondió a las declaraciones del expresidente Felipe Calderón vertidas en el programa de Joaquín López-Dóriga en Radio Fórmula, en donde denunció persecución política por la presente Administración federal.

“Ayer se enojo el expresidente (Felipe) Calderón conmigo; yo qué culpa tengo si no es conmigo, es con el juez de Estados Unidos. García Luna fue su secretario de Seguridad Pública y todos los que han estado siendo señalados ahora, (Luis Cárdenas) Palomino y (Ramón) Pequeño, hasta los premiaba”, argumentó.

Que porque salude a la mamá de Guzmán Loera, la volvería a saludar ¿cómo no voy a saludar a una anciana? Que si se liberó al hijo de Guzmán Loera… pues sí, yo tomé la decisión, porque no quise que perdieran la vida cientos de personas, eso lo asumo. Pero que él (Calderón) nos diga todo lo que sabe sobre García

“El que nada debe nada teme, si Calderón no tuvo nada que ver, si García Luna actuaba por su cuenta, si en seis años no se dio por enterado de lo que hizo, ¿qué se debería de preocupar? Debería de estar tranquilo, pero que no me eche la culpa a mi, como diría el clásico ¿yo por qué?”, finalizó.

Con información de López-Dóriga Digital