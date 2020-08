‘Olvida’ Insabi en Jalisco a pacientes con cáncer

Los retos para los pacientes con cáncer no acaban.

Además del malestar físico y psicológico que les causa sus enfermedades tienen que enfrentar que el Instituto de Salud para el Bienestar (Insabi) los dejó en el “olvido”, pues el Seguro de Gastos Catastróficos ya no está cubriendo sus tratamientos.

En Jalisco -al menos en el Hospital Civil de Guadalajara Fray Antonio Alcalde- este fondo ha comenzado a fallarles.

“Mariana N”, de 49 años, padece cáncer de mama. Este año le diagnosticaron la enfermedad en fase tres.

Cuando recibió la noticia dice que no paraba de llorar, pues creía que inmediatamente iba a dejar a su hijo de once años sólo, sin embargo los doctores le dieron esperanza ya que le aseguraron que con quimioterapias y una cirugía podía salvar su vida, pero el problema es que en medio de la pandemia de coronavirus, no hay medicinas porque el Seguro de Gastos Catastróficos no le está cubriendo el costo de estas.

“Ya no hay, nos habían dicho que sí había, que iba a llegar, pero ya no hay nada de medicamento y pues sí está mal porque nosotros lo ocupamos”, lamentó.

Hace 21 días sus familiares le ayudaron a conseguir 16 mil pesos para poder tomar sus quimios, en esta ocasión quedó en vilo y tuvo que deambular en fundaciones para conseguir los fármacos que necesitaba.

“Uno no duerme bien, uno se desvela con el pendiente de que no se le vaya a hacer uno tarde, que se vaya a quedar uno dormido y llega uno y con esa noticia la verdad si te sientes un poco mal (además) te dicen ‘ve a checar a ver si encuentras y ya te pasamos o te cambiamos'”, relató.

El Seguro de Gastos Catastróficos es un fondo que cubría 66 enfermedades de alto costo y daba un fideicomiso a los Estados que tuvieran acuerdo con el Seguro Popular.

De acuerdo con organizaciones civiles consultadas por MURAL que apoyan a pacientes en sus procesos, el personal del Hospital Civil Viejo les informó que el Gobierno Federal es quien no está cumpliendo con este fondo.

A principios de año con la entrada del Insabi uno de los miedos de pacientes era la desaparición de este apoyo, publicó MURAL el 1 de enero.

Mariana N ayer recibió doxorrubicina y ciclofosfamida por la fundación Nariz Roja; aún le quedaban dos fármacos por conseguir.

MURAL contactó a Comunicación Social del Hospital Civil Viejo, pero no hubo respuesta.

Con información de Grupo Reforma