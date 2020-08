Héctor Herrera resalta calidad del actual Tri: “Podemos ser mejores”

El mediocampista del Atlético de Madrid reconoció que la actual generación del Tri tiene la calidad para mejorar su nivel de competencia.

El mediocampista Héctor Herrera espera que la buena calidad de la actual generación de jugadores del Tri les permita subir de nivel, un objetivo que tienen claro por las experiencias en torneos recientes, al asegurar que “podemos ser una mejor Selección”.

“Nosotros también somos conscientes de la calidad de jugadores que tenemos y creemos que podemos ser una mejor Selección”, dijo Herrera acerca de la actual generación del Tri. “Obviamente se va trabajando para poder ir subiendo a ese nivel de selecciones. Es verdad que a veces en los Mundiales o en las copas importantes nos hace falta siempre algo. Creo que el trabajo se está haciendo y somos conscientes de lo que queremos y hacia dónde queremos ir”, expuso Herrera en una entrevista con ESPN, en la que reconoció que tienen un buen nivel internacional.

“México siempre ha mostrado que puede competir contra las selecciones grandes del mundo y a eso es a lo que tenemos que llegar, seguir trabajando, seguir mejorando y ver cuáles son los pequeños detalles que nos hacen terminar. Es verdad que, después de hacer un partido excelente contra Alemania (en Rusia 2018), fuimos cayendo un poco y eso es lo que hay que trabajar y no dejar que pase, porque hay que seguir con ese nivel, seguir creciendo e ir hacia al objetivo”, señaló.

DIFERENCIA ENTRE TATA Y CHOLO

Concentrado con el Atlético de Madrid, con el que mañana disputa los cuartos de final de la Champions, Héctor Herrera explicó las diferencias entre Gerardi Martino, DT del Tri, y Diego Simeone, estratega de los Colchoneros.

“Yo con el Tata he estado poco tiempo. Lo conozco de dos convocatorias, creo, entonces tampoco me gustaría comparar porque cada entrenador es diferente y cada entrenador tiene sus cosas buenas y sus cosas malas, dependiendo de quién lo vea. Y creo que esa opinión no me toca decirla”, comentó.

Por último, Héctor Herrera señaló que México debería luchar por volver a la Copa América, una competencia que considera que sería clave en la preparación del equipo nacional.

“En mi opinión creo que tendríamos que jugar esa Copa. Siento que te enfrentas contra potencias mundiales a nivel selección y nos vendría muy bien para ir viendo a lo que nos vamos enfrentar, a la realidad del futbol mundial. Creo que sería una muy buena opción que México participará en esa Copa e ir empapándonos de los que nos podemos enfrentar en un Mundial”, aseveró.

Con información Latinus