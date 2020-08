Lozoya ofreció cooperar y su caso es por 400 mdp; Rosario, no y su caso es por 15 mil mdp: Gertz

El fiscal General de la República, Alejandro Gertz Manero, explicó este miércoles que la diferencia entre los casos de Emilio Lozoya y Rosario Robles es que el extitular de Pemex sí ofreció colaborar con las autoridades, mientras que Robles, quien está acusada de participar en el desfalco de 15 mil millones de pesos, no lo hizo.

Por esa razón, indicó Gertz Manero, Emilio Lozoya sigue la investigación fuera de la cárcel, mientras que la extitular de la Sedesol está en la cárcel.

“Este individuo (Lozoya) está haciendo una oferta formal y una denuncia de hechos de una circunstancia que ha generado un daño patrimonial de alrededor de 400 millones de pesos (…). En el otro caso (Rosario Robles) no hay eso y es un daño por 15 mil millones de pesos, donde están involucradas una buena parte de las instituciones públicas de educación superior del país”, explicó Gertz Manero en un seminario virtual.

El fiscal general recalcó que el caso de Rosario Robles involucra a “decenas de personas procesadas”, e incluso, personas que ya huyeron pese a tener sentencias en su contra.

Rosario Robles es acusada de participar en una red de corrupción que, presuntamente, desvió más de 10 mil millones de pesos. A este caso se le llamó la “estafa maestra“.

Lozoya está acusado de un presunto fraude de 280 millones de dólares en la compra de una planta de fertilizantes y por haber recibido millones de dólares en sobornos de la constructora brasileña Odebrecht.

Sobre el extitular de Pemex, Gertz Manero declaró que Emilio Lozoya no recibió un “tratamiento especial” mientras es investigado.

“Cuando alguien te hace una declaración formal dentro de tu carpeta, y en este caso, dentro del proceso (…) es una oportunidad para que la justicia vaya al fondo del asunto. Si en eso este individuo va a generar esa posibilidad, no yo, la ley le permite al Ministerio Público dar facilidades [a Lozoya] para obtener la información”, comentó Gertz Manero.

El fiscal general opinó que estas facilidades le están dando el resultado esperado, ya que Emilio Lozoya ha citado a otros exfuncionarios públicos durante su declaración. Sin embargo, eso no significa que se le deban dar “beneficios” al acusado.

“Lo que este señor [Lozoya] está diciendo, que es un verdadero complot que viene desde el estado, eso tiene una importancia para este país, pero no se le ha dado ningún beneficio procesal”, declaró Gertz Manero.

No puedo impedir que AMLO reciba información especial: Gertz Manero

Respecto a la información que divulga Andrés Manuel López Obrador sobre el caso Lozoya, el fiscal general dijo que él no puede prohibir que el presidente pueda obtener datos de la investigación.

“Si la familia del imputado ha hablado con él [López Obrador] o ha pasado datos, eso no lo puedo impedir ni saber. Lo importante es que nosotros no hayamos sido. Nosotros no aportamos pruebas al presidente.”}

Por Latinus