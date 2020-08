Debemos dejar de medir la delincuencia como la venimos haciendo: México Evalúa

Edna Jaime, directora de México Evalúa, señaló que hay dos complementos para medir la incidencia delictiva: las llamadas de emergencia y los reportes policiales

Edna Jaime, directora de México Evalúa, aseveró que se debe dejar de medir la delincuencia como se viene haciendo, por lo que es urgente mejorar la calidad de estos datos, y complementarlos con dos fuentes de información adicionales: las llamadas de emergencia y los reportes policiales.

En entrevista con Joaquín López-Dóriga en Radio Fórmula, la directora general de México Evalúa explicó el informe denominado Reportes policiales y 911: alternativas para medir el fenómeno criminal, en donde se apunta que actualmente solo el 6.8 por ciento de los delitos cometidos en el país generan estadísticas criminales.

“Estos eventos delictivos, una llamada de emergencia puede generar que la policía se presente y atienda el incidente delictivo. Es una información importante que sin embargo está en un limbo. Tenemos que hacer muchas cosas para que esta información sea útil y se transforme en estadística criminal. El documento que presenta México Evalúa presenta un mapa de ruta de cómo podemos mejorar esta información y que sea una alternativa que complemente el conocimiento sobre el fenómeno delictivo”, destacó.

“Debemos dejar de medir la incidencia delictiva como lo hemos venido haciendo. Es una anomalía; lo hicimos porque no teníamos alternativa, porque cuando no estalló el problema no había otra fuente de información.

Necesitamos encontrar otra fuente de información para entender mejor el tamaño del problema para resolverlo, que esto se traduzca en inteligencia policial para que se pueden hacer intervenciones más efectivas”, apuntó.