Livia Brito pidió a político borrar evidencias de agresión a paparazzi

A principios de julio pasado Livia Brito de 33 años y su pareja Mariano Martínez fueron acusados de golpear al fotógrafo paparazzi Ernesto Zepeda, quien les estaba tomando unas imágenes en las playas de Cancún.

Livia ofreció

una disculpa públicamente pero al parecer no ha querido aceptar su responsabilidad legal ante las autoridades, por lo que no ha existido algún acuerdo y la situación parece complicarse cada vez más para la cubana, sobre todo ahora que en el programa “De primera mano” se supo que pidió que se eliminaran las evidencias que la incriminaban.

A la emisión llegaron unos mensajes de Whatsaap en los que Livia le pide al político abogado Juan del Rosal su apoyo: “anoche apenas me reuní con él (el fotógrafo), anoche tomé Rivotril porque no podía dormir… páralo por fa… que limpien los libros, que limpien las credenciales, todo, todo, todo lo que estaba en la mochila porque yo toqué todo“.



En otro mensaje se lee que Livia le escribe “yo le doy su cámara y sus cosas, pero que me otorgue el perdón, yo voy con él al ministerio”.



Sin embargo el tono de las conversaciones cambiaron cuando Livia se enteró del número de 60 sesiones de rehabilitación a las que someterá el fotógrafo por los daños provocados y comenzó a reclamarle, “ayúdame de verdad, no metas la mano para perjudicarme... por qué cambiar las sesiones de 8 a 60″.



En el programa mostraron el expediente en el que Ernesto narra los golpes que sufrió por parte de Livia y su acompañante, y los resultados psicológicos indican que tiene ansiedad, depresión, temor y alteración en el ciclo del sueño.

Por otra parte el programa también contactó al político Juan del Rosal quien comentó: “la conozco desde el inicio del problema que tuvo en Quintana Roo, me solicita apoyo, el del error completamente fue de su abogado, no hay manera de que un extranjero le haga daño a una persona y después lo quiera demandar, yo no tengo nada en contra de Livia. Hubo un asesoramiento, pero en lugar de apoyo fue todo lo contrario, hubo una diferencia, no entendieron cómo manejar el tema, de apoyar a los periodistas, y ella se equivocó completamente“.



Además dijo: “ya hay una orden de aprehensión, independientemente el que le pegó, (al fotógrafo) Mariano Martínez, el que estuvo ahí metido en el lío, yo creo que está completamente irregular como extranjero en este país. El daño no lo hace Livia Brito sino el extranjero, el daño no lo hace ella, lo hace el acompañante”.

Con información de TV Notas