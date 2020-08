‘Tuca’ sobre el VAR: ”Ha puesto en una posición muy cómoda al árbitro”

Inconforme es como se siente Ricardo Ferretti con la implementación del VAR en México, el cual ha dejado en una posición muy cómoda a los árbitros, quienes a su parecer, han dejado de ser los que toman las decisiones importantes dentro de la cancha.

El bigotón resaltó que actualmente todos los equipos son perjudicados con errores, ya sean a favor o en contra, pero es una situación que la FIFA debería de checar pues el video arbitraje no ha sido de gran ayuda a los silbantes.

“Seguimos todavía con dudas sobre el primer gol, aunque se revisó sentimos que no es gol legítimo pero los errores a veces son a favor de uno y otras en contra de uno y lo tenemos que aceptar. Cuando iba a utilizarse este medio yo pensaba que la máxima autoridad, que es el árbitro, es el que iba a tener y tomar las decisiones por si tenía alguna duda.”

”Siento que hoy en día tanto los árbitros como el VAR están teniendo una posición para el árbitro cómoda, en lo personal pienso que es una buena arma para utilizarse pero quien debería utilizarla en todo momento es el árbitro. Cae en la situación de que el árbitro ya no toma ninguna decisión importante. Ahora ya no es la máxima autoridad en la cancha, la FIFA debería de revisar esta situación, debería a mi punto de vista el árbitro seguir tomando las decisiones en la cancha y si tiene duda ahí sí revisar con el VAR”, destacó al término del encuentro ante Toluca.

Frustración con la derrota

En dicho partido, el ‘Tuca’ vio como injusto el resultado de la derrota 3-2, pues consideró que el empate era lo más viable por lo que ambos hicieron en el campo, siendo una distracción al final lo que culminó con la racha invicta de los felinos.

“La sensación es de frustración, el primer tiempo hicimos un buen partido, fuimos un poco mejor que ellos, el segundo muy parejo, Toluca a base de entrega y lucha jugó bien al fútbol, se fue arriba y nosotros empatamos y cuando fallas adelante a lo mejor empatas pero cuando fallas atrás recibir 3 goles es difícil pensar en ganar. Las distracciones, principalmente lo que menciono es que no hicimos un mal partido, la cancha del Toluca con buen equipo y dirigido, a lo mejor un empate hubiera sido justo pero siempre he mencionado que en el fútbol pedir justicia es difícil, tienes que hacer las cosas bien, no puedes estar cometiendo distracciones principalmente en tu defensa”, confesó en videoconferencia el ‘bigotón’, agregó.

Por último, opinó acerca de la actuación del juvenil guardameta, Gustavo Galindo, al quien excluyó de toda responsabilidad en los goles recibidos y viéndole mucho futuro, pero por ahora tendrá que seguir mostrándolo teniendo en puerta el encuentro contra Pumas del siguiente fin de semana.

“No hablé con él hace 3 días, fue ayer en la noche, le pregunté si tenía miedo. Me dijo que no, estaba emocionado, es un muchacho que el torneo pasado estuvo con nosotros y era titular en la Sub-20, pensamos en su crecimiento y lo prestamos para que mejorara en ese aspecto, tenemos la confianza en él, tiene proyección y cuando platiqué con él le dije que se tuviera confianza, tiene buenos compañeros y que tomará sus a decisiones como cuando lo hacía en la Sub-20, cumplió, no tiene ninguna responsabilidad en los 3 goles y es un muchacho que tiene gran futuro”, finalizó.

Con información de AS