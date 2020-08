Discriminan al teatro.- Ortiz de Pinedo

“O todos parejos o todos rabones”, responde Jorge Ortiz de Pinedo tras la reapertura de cines al 30 por ciento de su capacidad en Ciudad de México, sin que los teatros tengan la misma oportunidad.

“Es una jalada, a mí se me hace una vacilada eso. Yo no puedo entender que abran unas cosas sí y otras no, eso es lo que me inquieta, y las autoridades no nos dicen por qué toman este tipo de decisiones.

“Se han tomado decisiones tan absurdas que hay muchos contagios hoy en día”, afirmó en entrevista.

Ortiz de Pinedo también lamentó la crisis económica que actualmente se vive en el País.

“Los que me preocupan son los trabajadores del teatro, que son muchísimos. Tres mil personas que mantienen a su familia, no tienen ningún ingreso y el gobierno no nos ha pelado.

“No quieren ayudar en lo más mínimo a una industria de entretenimiento y cultura que es tan importante para que la humanidad progrese y la gente viva. ¡Algo está mal!”.

Pese a tener propuestas para adaptar su concepto teatral a autofunciones para las obras de El Show de Cri Cri y Una Familia de Diez, el actor prefirió cuidar a su elenco y enfocarse únicamente en las grabaciones de la cuarta y quinta temporada de la serie, en los foros de Televisa.

Las próximas cinco semanas seguirá el rodaje del sitcom, que estrenará episodios el 23 de agosto.

“Regresamos a tratar de divertir, entretener, ¡va a haber muchas sorpresas! Plutarco (Ricardo Margaleff) intentará conseguir trabajo, y La Nena (Andrea Torre) continuará dando clases.

“Martina (Mariana Botas) seguirá quejándose de la pobreza de su casa; los niños seguirán en la escuela; Renata (Zully Keith) cuidará la casa, y Plácido (Ortiz de Pinedo) seguirá luchando contra su jefe que lo maltrata y buscar la forma de mantener a su familia de diez”.

Con información de Grupo Reforma