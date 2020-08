Martha Figueroa no baja a Belinda de interesada y ‘asaltacunas’ por comenzar una relación con Christian Nodal, a quien le lleva casi 10 años de edad

Tachan a Belinda de interesada y ‘asaltacunas‘ en redes sociales desde que anda con Christian Nodal, a quien conoció en el reality show ‘La Voz’; y ahora, la periodista de espectáculos Martha Figueroa se suma a esas voces.

De acuerdo con Figueroa, el noviazgo entre Belinda y Nodal es verdadero, sin embargo explicó que no es parejo, pues solamente uno de los dos está realmente enamorado.

“Sí andan Belinda y Christian Nodal que son la pareja del momento, que no es cierto que sea montaje.

“Te voy a decir lo que yo creo, ok sí andan pues, pero de que sea un amor bilateral no me suena. Siento que nada más una persona quiere a la otra y la otra parte nada más está interesada”, dijo durante el programa ‘Con Permiso’, que conduce junto a Juan José Origel .

‘Martita’, como suele decirle su compañero ‘Pepillo’, no se detuvo para sugerir que la intérprete de ‘Boba niña nice’ se portaba como una ‘asaltacunas’, pues considera que la edad que le lleva a Christian Nodal es mucha.

“Belinda con los niños no, con los niños no. Que se agarre a uno grande, ¿no? Agárrate uno mayor. Imagínate, este cuate que se la pasaba, según me cuentan, en su tiempo libre jugando con la consola de los jueguitos como todos los niños. De eso pasamos a: en mis ratos libres juego con Belinda”, comentó Figueroa.

Luego de rumorarse que la relación entre los cantantes había llegado a su fin apenas hace un par de días, los propios Christian y Belinda publicaron videos en sus cuentas de Instagram en los que se les ve festejando el cumpleaños de ella.

Con información de TV Novelas