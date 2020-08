No hay notificación oficial que permita investigar sobornos señalados por Lozoya: INE

El Consejero Electoral del Instituto Nacional Electoral (INE), Ciro Murayama, dijo este jueves en conferencia de prensa que el Instituto no tiene ninguna notificación oficial que les permita abrir una investigación por los presuntos sobornos señalados por el exdirector de Pemex, Emilio Lozoya, para favorecer la campaña del expresidente Enrique Peña Nieto en 2012.

“Lo quiero decir con toda franqueza, el INE no tiene ninguna comunicación oficial o institucional de la Fiscalía General de la República (FGR) que aporte un solo elemento para abrir una nueva investigación o para robustecer alguna en curso”, aseguró Murayama.

El INE, dijo, se mantendrá con una línea de “plena institucionalidad y procedimientos en el marco legal” y agregó que no serán sino comunicaciones y evidencias formales lo que llevaría al Instituto a iniciar nuevas investigaciones o robustecer alguna en proceso.

“Hasta el momento nada hay y sobre lo demás, pues yo no quiero especular, no está en mis atribuciones contribuir a la especulación pública. Pero les digo, no hay ninguna notificación oficial que nos permita decir que algo va a cambiar, si la recibimos pues se analizará, pero no hay nada”, puntualizó.

El pasado 11 de agosto, Emilio Lozoya, acusó a Peña Nieto y al exsecretario de Hacienda, Luis Videgaray, de ordenar el uso del dinero de los sobornos de Odebrecht y también de organizar la entrega de dinero a cambio de la aprobación de las reformas estructurales.

De acuerdo con el fiscal General de la República, Alejandro Gertz Manero, Lozoya declaró que en el caso Odebrecht hubo una serie de sobornos por más de 100 millones de pesos que fueron usados, principalmente, para la campaña presidencial de Peña Nieto en 2012.

“El que después fue presidente (Peña Nieto) y su secretario de Hacienda (Videgaray) son las personas que este individuo que está presentando la denuncia (Lozoya) señala que fueron los que le ordenaron que ese dinero fuera entregado a varios asesores electorales extranjeros”, subrayó Gertz Manero.

Durante el sexenio pasado, Peña Nieto y Videgaray, presuntamente organizaron que se usaran 120 millones de pesos para comprar los votos de un diputado y cinco senadores con el fin de que se aprobara la reforma energética, según Emilio Lozoya.

“Es la compra de votos para las reformas estructurales en 2013 y 2014, en ese caso específico se habla de 120 millones de pesos que fueron ordenados por las mismas personas”, detalló Gertz Manero.

Por Latinus