(VIDEO) Ricardo Anaya responde a ‘las mentiras de Lozoya’; interpondrá denuncia por daño moral

El excandidato presidencial, Ricardo Anaya, aseguró que las acusaciones de Emilio Lozoya en su contra no tienen fundamento y que defenderá su honor

El excandidato presidencial, Ricardo Anaya, ha respondido, en un video, a los señalamientos de Emilio Lozoya en una denuncia interpuesta ante la Fiscalía General de la República.

Calificó de “falsa y verdaderamente ridícula” la acusación en su contra. Explicó que en agosto de 2014, cuando se asegura que recibió un soborno como diputado federal por el PAN, él ya no era legislador, pues se separó del cargo el 6 de marzo anterior.

Ricardo Anaya recordó que como dirigente nacional del PAN interpuso una denuncia contra Emilio Lozoya por la compra de Agronitrogenados, además de que durante su campaña presidencial señaló el caso de corrupción de Odebrecht e inclusive se ofreció a procesar al exdirector de Pemex y al entonces presidente Enrique Peña Nieto.

Afirmó además, que demandará este jueves a las 9:00 h, cuando abren los juzgados, al exdirector de Pemex por daño moral, al tener la certeza de que no hay sustento alguno em las acusaciones en su contra.

Finalmente, hizo un llamado al actual Gobierno Federal a no utilizar el caso Lozoya contra la oposición.

Que no sueñen con que me voy a dejar, conmigo se van a topar con pared. No me importa cuánto tiempo me tome, voy a defender mi honor y seguiré luchando para cambiar a México”, sentenció.