Esto es distinto porque es menos dinero y son aportaciones: AMLO sobre video de Pío

El presidente Andrés Manuel López Obrador aseguró este viernes que los videos en los que aparece David León entregando dinero a su hermano Pío no son actos de corrupción, sino que se trata de una recaudación para defender al movimiento.

Además de que no se trata de la misma cantidad de dinero, sino que es una cantidad menor.

“En este caso del video de mi hermano con David Léon hay notorias diferencias con otros asuntos. No sólo es lo cuantitativo, no sólo es el monto del dinero, porque no sólo es comparar una operación ilícita donde cobraron 200 millones de dólares de más en la venta de una planta chatarra, que esto, que puede significar unos dos millones de pesos”, dijo el mandatario.

David León Romero informó la noche del jueves que no tomará protesta como parte del equipo de la Secretaría de Salud, para dirigir la nueva empresa estatal que distribuirá medicamentos, equipo médico y vacunas en todo el país. Esto luego de que Latinus reveló una serie de videos en los que se le observa entregando dinero a Pío López Obrador, hermano del actual presidente de México, para construir la campaña del tabasqueño.

A través de Twitter, el funcionario indicó que no tomará protesta de su cargo “mientras se aclara la situación por la que atravieso y para no afectar al Gobierno de México”.

Minutos antes, el nuevo delegado del gobierno federal reconoció la veracidad de los videos publicados este jueves en el programa Loret Capítulo 12 y admitió la entrega de recursos al señalar: “Mi manera de apoyar al Movimiento, fue recolectar recursos entre conocidos para la realización de asambleas y otras actividades”.

El hermano del actual presidente de México recibió recursos durante al menos un año y medio del operador político del gobierno de Chiapas, para construir la campaña con la que Andrés Manuel López Obrador ganó la presidencia.

El dinero se lo entregó en por lo menos tres encuentros el entonces asesor del gobierno chiapaneco David León, hoy alto funcionario de la administración federal.

Con información de Latinus