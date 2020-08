Maribel Guardia recuerda cuando actuó junto a Joan Sebastian

La actriz Maribel Guardia ha destacado por su belleza y escultural figura, a lo largo de su carrera ha participado en diferentes películas y telenovelas. Una de las producciones más exitosas en las que participó fue en la telenovela Tú y yo, en la que actuó al lado de quien en ese momento era su pareja, el cantante Joan Sebastian.

La relación de Joan Sebastian y Maribel Guardia fue muy mediática e incluso eran una de las parejas más populares del momento, sin embargo, ésta terminó después de que el El rey del jaripeo le fuera infiel a la actriz Arleth Terán.

En una entrevista para La última y nos vamos, Maribel Guardia, quien hace poco habló sobre la relación de Belinda y Christian Nodal, recordó cómo fue su relación con Joan Sebastian.

“Cuando nos separamos, él siempre quiso regresar conmigo durante muchos años, pero yo tuve muy claro que yo no iba a ser feliz con él y sobre todo que yo no lo iba a hacer feliz”, comentó Maribel Guardia.

La conductora contó que Joan Sebastian era muy celoso con ella y que incluso quería que Maribel abandonara su carrera como actriz.

“Él quería que me retirara, un día estábamos en Carolina del norte e íbamos pasando por un lugar lleno de vacas, había una casa a lo lejos y me dice: ‘Qué lugar tan lindo, ¿no te encantaría que te compre una casita y que nos vengamos a vivir?’, yo ya me veía sola con las vacas y él en México con las novias”, mencionó la actriz.