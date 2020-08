“Vamos a salir airosos de las dos crisis” por COVID-19, asegura López Obrador

El presidente López Obrador aseguró que “vamos a salir airosos enfrentando las dos crisis” provocadas por la epidemia de coronavirus

El presidente Andrés Manuel López Obrador aseguró este domingo que en México “vamos a salir airosos enfrentando las dos crisis” generadas por la pandemia de COVID-19.

En un mensaje desde Palacio Nacional, el mandatario manifestó que “la pandemia va cediendo, así lo muestran los datos en las últimas semanas, ya está perdiendo fuerza. Menos contagios y menos fallecidos”.

López Obrador envió sus condolencias a los familiares de las personas que han muerto en el país a causa de la epidemia de coronavirus.

Tenemos camas de hospitalización suficientes, al principio era nuestra preocupación principal, que se saturaran los hospitales. Ahora en los hospitales para COVID-19 tenemos una ocupación del 37 por ciento”, comentó.

Resaltó además que están ocupadas el 33 por ciento de las camas con ventilador en todo el país.

El presidente de México recordó que el país se ha inscrito en cinco procesos de investigación para contar con la vacuna contra el coronavirus.

Tenemos muchas esperanzas en la que está llevando a cabo la Universidad de Oxford y AstraZeneca, que está en Fase 3 y se espera que en noviembre ya tendremos resultados”, comentó. “Tenemos disponibles 25 mil millones de pesos para que se aplique la vacuna de manera universal y gratuita para cuando esté disponible”, agregó.

En el aspecto económico, López Obrador manifestó que el país está recuperándose, “nuestra moneda solo se ha depreciado 7.9 por ciento desde que estamos en el gobierno”.

También, es importante decir que cerramos la semana con una apreciación del peso”, señaló, al bajar a 21.97 pesos por unidad.

También está subiendo la mezcla mexicana de petróleo, acuérdense que se cayó a menos cero, ahora ya se vende en 40 dólares el barril, vamos mejorando”, agregó.

Expresó además que no ha caído la recaudación tributaria y agradeció a las personas que pagan sus impuestos. “Muchos países se endeudaron muchísimo, nosotros no hemos solicitado deuda adicional y no se nos cayó la recaudación”.

Mencionó que el año pasado, de enero a agosto, se recaudó 2.176 billones de pesos, mientras que en el mismo periodo de este año se recaudó 2.245 billones, “en términos reales es igual.

Comentó que en el impuesto sobre la renta (ISR) se ha presentado un aumento de 1.2 en el ingreso respecto al periodo de enero a agosto del año pasado. Por otra parte, el impuesto sobre el valor añadido (IVA) ha caído .7 por ciento.

Ya estamos recuperando los empleos perdidos (…), en lo que va de agosto vamos recuperados 66 mil 734 empleos. Es desde marzo el primer mes que estamos obteniendo o generando empleos, que se están inscribiendo trabajadores en el Seguro Social”, resaltó.

Señaló que en la mayoría de los estados se están inscribiendo nuevos trabajadores al IMSS, “en nueve estados aún hay pérdida de empleo, pero tenemos 23 en donde hay una recuperación, ahí vamos saliendo de las dos crisis”.

Ánimo, vamos bien, vamos a transformar al país a pesar de esta crisis que no se había presentado desde 1932, y nosotros la estamos enfrentando bien, sin endeudar a México, sin empobrecer a nuestro pueblo. En vez de dar apoyos arriba, como siempre se ha hecho, nosotros le damos apoyo a la gente de manera directa”, aseguró.

López Obrador reconoció además que en la recuperación económica ha tenido un papel importante los mexicanos que trabajan en Estados Unidos y envían remesas, “ahora que más lo necesitamos, más nos están mandando”.

Finalmente, recordó que el lunes es el regreso a clases, y que a las 17:00 h el secretario de Educación Pública, Esteban Moctezuma, explicará cómo recibirán sus clases los alumnos.

Mañana a clases, muchas gracias a los papás y a las mamás, tenemos que hacerlo así porque no podemos poner en riesgo a los niños ni a la población vulnerable. Los niños afortunadamente no son afectados por el COVID-19, pero sí pueden infectar a otros”, manifestó.

