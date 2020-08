Rechaza titular de Banxico vínculo con caso Fertinal

El Gobernador del Banco de México (Banxico), Alejandro Díaz de León, aseguró que los créditos vinculados a la planta Fertinal y aprobados por el Banco Nacional de Comercio Exterior (Bancomext) se dieron previo a su llegada a esa institución.

En su conferencia matutina, el Presidente Andrés Manuel López Obrador señaló que el actual Gobernador de Banxico participó en la aprobación de estos créditos, pues entonces trabajaba en la Secretaría de Hacienda y posteriormente en Bancomext, algo que, dijo, deberá ser tratado.

El Mandatario señaló que se darán a conocer cómo se dieron los créditos de Nacional Financiera (Nafin) y Bancomext, después de que se mantuvo en reserva la información.

Durante la conferencia trimestral de Banxico, Díaz de León aseguró que los créditos se aprobaron en octubre de 2015, mientras que él tomó la dirección general de esa institución en noviembre de ese año.

“En relación a mi rol en Bancomext, destacaría, y aquí las fechas son muy importantes, los créditos a los que se hace mención fueron autorizados por los órganos de Gobierno correspondiente en octubre de 2015, yo ingresé a Bancomext el 25 de noviembre. Claramente, los tiempos son los que señalo, eso son cosas que se aprobaron por los órganos de Gobierno previo a que yo llegara a esa institución.

“Sobre la pregunta de mi desempeño en Bancomext, si estos son elementos que meten ruido o no, nosotros entendemos que hay momentos donde puede haber mucha pirotecnia en las declaraciones o cosas etc. Nosotros estamos muy centrados en nuestra labor. Creo que los hechos y las fechas son muy claras, identificamos que hay una clara diferencia en tiempos y momentos, entonces esto no creo que deba de abonar a elementos de incertidumbre hacia adelante”, explicó el Gobernador de Banxico.

De 2015 a 2016, Díaz de León fue director general de Bancomext. Previamente se desempeñó como titular de la Unidad de Crédito de la Secretaría de Hacienda, puesto que ocupó de 2011 a 2015.

