Se pelean registro de marca de las frases de AMLO, desde el “Abrazos, no balazos” hasta el “¡No lo tiene ni Obama!”.

Empresarios y compañías insisten en registrar como marcas las frases que el presidente Andrés Manuel López Obrador ha hecho famosas. “Me canso ganso” la quieren como marca para ropa interior, cervezas, correas para animales y hasta negocios inmobiliarios; “Prensa fifí” la solicita una agencia de noticias; “Abrazos, no balazos” les gustaría para una cerveza y “La mafia del poder” para bebidas alcohólicas. Esto “¡No lo tiene ni Obama!”, la buscan para publicidad.

De acuerdo con la revisión de Latinus, hay al menos 53 solicitudes de registro de marca sobre las frases de López Obrador, pero sólo dos fueron otorgadas por el Instituto Mexicano de la Propiedad Industrial (IMPI), el resto sigue en trámite.

“Benditas redes sociales” es una frase que utiliza el presidente para resaltar que en las redes sociales puede difundir mensajes con mayor impacto que en otros medios. La expresión fue registrada en 2018 ante el IMPI por el exejecutivo de Twitter, Santiago Kuribreña Arbide, el único que ha conseguido la marca a través de dos registros, uno para la producción de grabaciones audiovisuales y otro para el diseño y desarrollo de software informático, entre otros productos o servicios.

“Me canso ganso”, la frase pronunciada por López Obrador el día de su toma de protesta como presidente de la república es de las más codiciadas. El IMPI tiene 20 solicitudes de registro de la marca y a ningún solicitante se la ha otorgado.

Diez días después de que el tabasqueño la pronunció en la Cámara de Diputados, Rodolfo Monarque Encinas y dos de sus familiares presentaron la solicitud de registro para utilizarla en cervezas, aguas minerales y bebidas sin alcohol. El 13 de diciembre de 2018 solicitó la marca Vanessa Ibarra Torres para usarla en camisetas.

Y el 14 de diciembre de ese año presentó la solicitud Jesús Rey Ochoa Domínguez para comidas y bebidas en restaurantes y bares. La solicitud más reciente se presentó el 12 de julio de 2019 por la empresa Coberturas Financieras de México para servicios de seguro, operaciones monetarias y negocios inmobiliarios.

“Abrazos, no balazos”, la expresión que López Obrador emitió en el segundo debate presidencial en mayo de 2018 también está en la lista del IMPI. La solicitud de registro de marca más reciente se presentó el 13 de julio pasado por Fernando Pérez Valdés, quien busca que la frase se utilice en una cerveza.

“Prensa fifí” es la frase que quiere Guy Peñalosa Sol La Lande para una agencia de noticias. La presentación de la solicitud fue el 5 de julio de 2019. Tampoco le han dado la marca.

“¡No lo tiene ni Obama!” fue una expresión que usó López Obrador para referirse al avión presidencial. En marzo de 2016 solicitó el registro Carlos Manuel Govea Jiménez para efectos de publicidad y gestión de negocios comerciales.

En febrero de 2018, Alejandro Gou Boy intentó que el IMPI le diera el registro de la marca “Esta presidenta no la tiene ni Obama” para servicios de montaje de programas de radio y televisión, pero la solicitud sigue en trámite.

“La mafia del poder”, una de las expresiones favoritas del presidente para referirse a los adversarios que considera corruptos, también está en la lista del IMPI. Jorge Andrei Ballesteros Melo presentó la solicitud de registro en junio de 2018 para bebidas alcohólicas, excepto cerveza.

La palabra tabasqueña “Machuchón”, que el primer mandatario utiliza para referirse a empresarios o políticos con poder, la quiere Juan Bautista Orendain como la marca de bebidas alcohólicas. Solicitó su registro en mayo de 2019 y aún no tiene luz verde por parte del IMPI.

“Chairo” y “Fifí” son otras dos palabras favoritas del tabasqueño que varios empresarios y compañías quieren registrar ante el IMPI. Al menos hay cinco solicitudes, aun en trámite, para registro de la marca que quieren utilizar en prendas de vestir, sombreros, incluso correas, collares y ropa para animales.

“Fifí” es una de las palabras que constantemente utiliza Andrés Manuel López Obrador y tiene al menos 20 solicitudes ante el IMPI para convertirse en marca registrada. La quieren para usarla en ropa de vestir, cervezas, ropa para animales, artículos y accesorios para celulares, peluquerías, servicios de tintorería y calzado.

