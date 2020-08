Tienen que respetarse acuerdos; PRI es la tercera fuerza en la Cámara y debe presidir Mesa Directiva: René Juárez

René Juárez Cisneros exigió que se cumpla el acuerdo fundacional de la Legislatura con el que al PRI le correspondería la dirigencia de la Mesa Directiva en la Cámara de Diputados

El próximo lunes se renovará la dirigencia de la Mesa Directiva de la Cámara de Diputados.

Previamente, se realizará el recuento de integrantes por grupo parlamentario para elegir al tercero que de forma descendente tenga más integrantes para dicha responsabilidad.

El líder de la bancada del PRI en la Cámara de Diputados, René Juárez Cisneros, aseguró en el espacio de Joaquín López-Dóriga en Radio Fórmula que su partido es la tercera fuerza política en la Cámara y que debe presidir la Mesa Directiva.

“Hasta este momento, no ha llegado ningún oficio o documento en el que se diga que ya hay un cambio de bancada de esos seis compañeros. En este momento, la tercera fuerza política es el PRI”, aseveró.

Juárez Cisneros indicó que la dirigencia de la Mesa Directiva no es cuestión de voluntarismos y recordó que hay un procedimiento y criterios que se establecieron para cumplirse.

Dicho acuerdo incluye tres puntos:

Todos los acuerdos se cumplieron y se acordó que la dirigencia de la Mesa Directiva se llevaría a cabo primero por Morena, después por el PAN y ahora sería el turno del PRI.

“Para qué dar tantos brincos si el piso está tan parejo, para qué generar un conflicto donde no hay conflicto”, reveló.

Juárez Cisneros explicó que previamente a que se inicie la discusión el próximo lunes, los grupos parlamentarios darán el aval y postularán a quienes van a integrar la Mesa Directiva, propuestas que se discutirán en el Pleno.

Calificó como razonable que el PRI tome el control de la Mesa Directiva.

La opción que el PRI propone para la Mesa Directiva es Dulce María Sauri, a quien calificó como una mujer capaz y honesta.

Sobre Gerardo Fernández Noroña y sus intenciones de ocupar la dirigencia de la Mesa Directiva, señaló:

De acuerdo con el priIsta, quienes sean propuestos para esos cargos, mínimamente, deben tener trayectoria y comportamiento que acredite prudencia, tolerancia y respeto. También deberán velar por la unidad de la legalidad de la Cámara observando siempre institucionalidad.

Dijo que el PRI también tiene aliados políticos y podría proceder con este tipo de mecanismos, aunque no es su objetivo.

“Podríamos ir a estas machincuepas jurídicas, a estas trampas para eludir los acuerdos y de no respetar acuerdos establecidos y no respetarse a ellos mismo”.

Indicó que en este momento no hay problemas en la Cámara de Diputados pero que se están creando de manera artificial.

“No estamos de acuerdo, quieren alterar la gobernabilidad y destruir la Cámara y no me sorprende. Pero yo pienso que no hay necesidad en este momento, cuando el país se debate en una pandemia terrible, cuando la economía está derrumbada, cuando el empleo está en los suelos y a inseguridad está terrible” señaló.