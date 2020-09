Christian Nodal intentó controlar la forma de vestir de Belinda, aseguran

Desde que hicieron público su romance, cualquier cosa alrededor de Belinda y Christian Nodal sigue atrayendo gran atención tanto de los medios de comunicación como de los usuarios de redes sociales. Ahora, la pareja volvió a ser el centro de una nueva polémica, pues de acuerdo con la periodista Martha Figueroa , en una reciente grabación del programa La Voz hubo un fuerte momento de tensión entre Christian y Belinda por un atuendo que ella eligió.

En una reciente emisión del programa Con Permiso de Unicable , la comunicadora contó que a Nodal no le agradó el vestido que usó su novia, debido a que era muy corto y la mandó a cambiarse de ropa. Figueroa comentó que Belinda suele ser la última en entrar al foro, una vez que el resto de sus compañeros están sentados. “De repente sale Belinda con un vestido que le daba aquí… le tapaba apenitas”, platicó Martha en el programa.

“Entró muy contenta al foro y se sentó y Christian Nodal puso una cara de terror y dijo ‘no, no, no, a ver, momento, momento’ y detuvo la grabación y la mandó a cambiar. La mandó a cambiar porque cómo iba a salir su novia vestida así con ese vestido, no niña no, añadió. Al final, la periodista defendió a la intérprete de ‘Mi bella traición. “Ella se puede poner lo que se le dé la gana”, puntualizó.

Hace unas semanas, en el mismo programa, Martha Figueroa y Juan José Origel hablaron sobre la relación de los famosos, fue entonces cuando la conductora aseguró que Nodal le había comprado una casa a Belinda . ‘Me contaron que Christian le compró una casa ya a Belinda, (ella) vivía en una casa que no era propia, o sea, rentaba y vivía ahí con sus papás y su hermano (…) Y le compró una casa’, aseguró Martha Figueroa .

Además, reconoció que la relación entre los coaches de La Voz es verdadera, no como se ha rumorado de que todo se trata de un truco publicitario, pero considera que no se aman con la misma intensidad. ‘Sí andan Belinda y Christian Nodal que son la pareja del momento, no es cierto que sea montaje.

Te voy a decir lo que yo creo, ok sí andan pues, pero de que sea un amor bilateral no me suena. Siento que nada más una persona quiere a la otra y la otra parte nada más está interesada’, aseguró. Fue a principios de agosto, cuando a través de su perfil de Instagram, el sonorense de 21 años publicó un par de instantáneas con la artista española, para confirmar que efectivamente mantienen un noviazgo. En las imágenes aparecen abrazados en lo que parece ser un bote mientras él le da un tierno beso en la frente.

Con información de la Revista Quien