El virtual presidente del Senado que llamaba “mentiroso” a AMLO

Al senador Eduardo Ramírez Aguilar, ex militante del PVEM y quien se perfila para ser el nuevo presidente del Senado, lo persiguen los escándalos. Fue mano derecha de Manuel Velasco en el gobierno de Chiapas y esa situación no cambió con su salida del Partido Verde Ecologista.

Morena le dio su respaldo para ocupar la presidencia del Senado pese a los videos en los que califica al presidente Andrés Manuel López Obrador como “mentiroso”.

Ramírez Aguilar hoy es senador por Morena y compañero de Legislatura del ex gobernador de Chiapas, Manuel Velasco. Como militante del PVEM también fue cercano a David León, el funcionario que grabó a Pío López Obrador cuando le entregaba bolsas de dinero presuntamente para la campaña del ahora presidente Andrés Manuel López Obrador.

El respaldo de Morena a Ramírez Aguilar se dio luego de que Latinus reveló el video en el que se ve a Pío López Obrador recibiendo dinero de David León. En este contexto, en redes sociales se difundió una fotografía del hermano del presidente de la República junto a David León y Eduardo Ramírez.

“Yo no tengo vela en ese entierro”, dijo Ramírez cuando la fotografía se hizo pública. Apuntó que la imagen fue tomada cuando él era secretario de Gobierno de Chiapas y Morena se fundó como partido político en la entidad

El virtual presidente del Senado militó por 13 años en el Partido Verde Ecologista de México. Como miembro de ese instituto político y en un acto público se refirió a Andrés Manuel López Obrador como un mentiroso por decir que en Chiapas se condicionaban los programas sociales.

En 2015 fue electo presidente del Congreso de Chiapas; un año después fue retenido de forma violenta por un grupo de personas que exigían la renuncia de la alcaldesa de Chenalhó, Rosa Pérez. Los inconformes lo vistieron de mujer hasta que consiguieron la dimisión de la alcaldesa.

En 2018 renunció al PVEM porque este partido impulsó, junto con el PRI, a Roberto Albores como candidato a la gubernatura de Chiapas, nombramiento que Ramírez peleaba.

“Se tomaron decisiones cupulares sin tomar en consideración el sentir de nuestras bases, quienes se solidarizaron con el liderazgo que encabezábamos, luego de haber sufrido diversas intimidaciones hacia mi persona, para dar origen a lo que llamamos el Movimiento por la Dignidad en Chiapas”, dice Ramírez en su semblanza que presentó al Senado.

Este domingo, la bancada de Morena le dio su respaldo a Eduardo Ramírez como presidente del Senado. El nombramiento tendrá que ser ratificado por el Pleno.

El impulso al chiapaneco dividió al grupo parlamentario de Morena, pues hubo legisladores de la llamada “ala radical” que no votaron por él. En total obtuvo 46 votos de las bancadas de Morena y el Partido Encuentro Social; mientras que 19 legisladores de esas bancadas, entre ellos Martí Batres, Antares Vázquez, José Luis Pech y Jesusa Rodríguez advirtieron que no hubo condiciones democráticas para la elección y no votaron.

De aprobarse por el Pleno, Óscar Eduardo Ramírez Aguilar será el presidente del Senado a partir del próximo 1 de septiembre y hasta el 31 de agosto de 2021. El legislador dejaría vacante la presidencia de la Comisión de Puntos Constitucionales, una de las más importantes en el Congreso.

El legislador es conocido por sus amigos como el “Jaguar negro”. Fue presidente municipal de Comitán, diputado federal, secretario general del gobierno de Chiapas y diputado local.

Con información de Latinus