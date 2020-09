AMLO afirma que “ya no hay masacres”; “se le olvida la de mi hija”, responde Adrián LeBarón

Luego de que el presidente Andrés Manuel López Obrador asegurara en su segundo informe que en su gobierno “ya no hay masacres”, Adrián LeBarón respondió en contra de su declaración, alegando que se le olvida que la masacre contra su familia en Bavispe, Sonora, ocurrió en el año que el mandatario informó esta mañana.

“Dice López Obrador que ya no hay masacres ¿Se le olvida que la de mi hija y nietos fue durante el año que informa? Y las tantas ejecuciones en el país, ¿esas tampoco cuentan? ¿Creerá que si no las menciona no existen?”, tuiteó Adrián LeBarón.

“Quiero vivir en su México, ahí todos seríamos felices”, agregó.

Dice @LopezObrador_ que ya no hay masacres. ¿Se le olvida que la de mi hija y nietos fue durante el año que informa? Y las tantas ejecuciones en el país, ¿esas tampoco cuentan? ¿Creerá que si no las menciona no existen? .. Quiero vivir en su México, ahí todos seríamos felices — Adrián LeBarón (@AdrianLebaron) September 1, 2020

Esta mañana el presidente López Obrador dijo durante su informe que en México “ya no hay torturas, desapariciones, ni masacres”, y aseguró que se respetan los derechos humanos de los ciudadanos y se castiga al culpable “sea quien sea”.

“Ahora hay justicia para el pobre y en materia de seguridad ya no manda la delincuencia organizada como era antes”, aseveró el mandatario.

No obstante, reconoció un aumento en los delitos de extorsión y homicidio doloso en 12.7% y 7.9%, respectivamente, los cuales atribuyó a la delincuencia organizada.

Aseguró además de que en casi todos los demás delitos se ha visto una disminución en comparación con noviembre de 2018, un mes antes de que tomara la presidencia de México.

El pasado 4 de noviembre de 2019 la familia LeBarón sufrió un ataque en Bavispe, Sonora, en el que murieron nueve personas, tres adultos y seis menores.

El día de ayer, integrantes de la familia informaron a Alfonso Durazo, titular de la Secretaría de Seguridad y Protección Ciudadana (SSPC), sobre amenazas de muerte que han recibido por parte del crimen organizado y policías municipales de su comunidad.

Bryan LeBarón dijo que no podía comentar las acciones que el titular de la SSPC iba a implementar, “pero sí nos garantizaron que va a haber acción inmediata y eso es lo que queremos, porque queremos evitar otra masacre”.

Con información de Latinus