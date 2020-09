De lograrlo, este embarazo sería de alto riesgo pues la actriz ya casi llega a los 50 años, además de que le descubrieron un tumor.

Ninel Conde quiere embarazarse, pero sería peligroso

De lograrlo, este embarazo sería de alto riesgo pues la actriz ya casi llega a los 50 años, además de que le descubrieron un tumor.



La semana pasada, Ninel Conde, de 47 años, subió una fotografía muy sospechosa en donde se le veía a ella y a su nueva pareja, el colombiano Larry Hernández, de 34, dentro de un elevador. Platicamos con una amiga de la también actriz, quien nos contó que Ninel desea embarazarse nuevamente, por lo que ha visitado en dos ocasiones a su ginecólogo de cabecera, para iniciar con el tratamiento correspondiente. Esto fue lo que nos dijo:

-¿Cómo se encuentra Ninel Conde en este momento?

"Pese al duro momento que está pasando con su ex para recuperar a su hijo, por el lado del amor ella está feliz. Me enteré de que esta semana volvió a visitar a su ginecólogo; con ésta ya van dos veces que lo visita, pero está muy contenta con todo lo que está viviendo con su novio".

-¿Qué está pasando con su vida?

“Pues con la novedad de que quiere volver a ser madre. Está muy entusiasmada, pues está disfrutando de una estabilidad en el amor al lado de su pareja”.

-¿Estás segura?

“Sí, ella traía el dispositivo para no embarazarse, pero desde que inició su relación con Larry, a principios de año, sí se tocó el tema, porque él aún no es papá, pero es uno de sus sueños más grandes convertirse en uno; y bueno, Ninel vio en él al candidato perfecto y no dudó ni un solo momento en retirarse el DIU para poder empezar con todo el protocolo de embarazarse”.

-¿En qué proceso se encuentran?

“Lo que me contó es que ya se había quitado el dispositivo y empezaron con todos los estudios médicos para checar que ambos estuvieran en las mejores condiciones, y así poder tener un embarazo perfecto”.

@TVNotas | Durante la semana pasada la cantante visitó a su ginecólogo en 2 ocasiones

-¿Y todo bien?

"Todo iba muy bien, pero en un estudio que le realizaron a Ninel, descubrieron que tenía alta la prolactina, lo que la ponía en riesgo de que se le formara un tumor en la cabeza, y bueno, eso los tuvo un poco preocupados".

-¿Y eso detendrá su proceso para lograr embarazarse?

“No, por fortuna ella está bien y sigue el proceso; lo que sí es que está muy agradecida con Dios, pues gracias a esto detectaron y pudieron actuar de manera inmediata para que no se formara el tumor”.

-Pensamos que ella ya no quería volver a ser mamá…

“Lla verdad es que nos sorprendió mucho la noticia que Ninel le dio a la familia de querer un bebé; pero bueno, es su decisión y la familia está siempre para apoyarla. Vamos a ver en qué momento ambos dan la noticia al mundo entero”.

-¿Tú crees que ya esté embarazada?

“Sería muy apresurado decirlo; lo que te puedo asegurar es que muy pronto darán noticias”.

-Al parecer, la relación ya va muy en serio, ¿cierto?

“Ellos empezaron a principios de año, por ahí del mes de febrero, y hasta agosto es que ella subió una imagen con él de unas vacaciones que estaban teniendo; de hecho, en ese viaje a Vallarta los acompañaba Sofía, la hija de Ninel, con quien él al parecer lleva una excelente relación y por eso se animó a presentarlo a los medios de comunicación”.

-¿Sabes quién es él?

“Sí, se llama Larry Hernández; es colombiano, pero reside en Miami, Florida. Ninel lo conoció cuando fue invitada a dar unas conferencias como parte de su religión cristiana; Larry se encontraba ahí porque hace coaching; desde ese momento no se han soltado y, de hecho, él ha permanecido en nuestro país acompañando y apoyando a Ninel por el proceso legal que tiene con su expareja; y bueno, por lo que sé, el fin de semana hizo una comida para ya por fin presentar al colombiano con su familia, estuvieron en casa de la cantante muy felices”, concluyó.

Con información de TVNOTAS