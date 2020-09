Piden un Paquete Económico para la recuperación

El Presupuesto de Egresos 2021 será austero, ya que no habrá mayor margen fiscal que el experimentado en el presente año, debido a que los amortiguadores para estabilizar los ingresos públicos, más los recursos provenientes de los fideicomisos no estarán disponibles en 2021, afirmó el secretario de Hacienda, Arturo Herrera.

El funcionario señaló que aunque la economía presentará un mejor desempeño en 2021 habrá un menor presupuesto para el sector público; esta situación pondría en riesgo las finanzas públicas y la operación del gobierno, señalaron expertos.

Durante su participación en la reunión plenaria de los diputados de Morena, Herrera señaló además que, aunque el gobierno no tome más deuda, la evolución de la deuda se elevará entre 7 y 10 puntos porcentuales del Producto Interno Bruto (PIB) para el próximo año.

De acuerdo con Herrera, se esperan tres rutas viables para impulsar la recuperación económica, y tienen que ver con aprender a vivir con el COVID-19, impulsar los sectores de mayor impacto y proteger a los afectados con programas sociales y acelerar los proyectos de infraestructura.

También consideró que se debe aprovechar la oportunidad del T-MEC para capturar algunas cadenas de valor que perderán competitividad por los conflictos comerciales o por la pandemia, sobre todo de China.

En situación critica: analistas

Mario Di Costanzo, expresidente de la Condusef, mencionó en entrevista que las finanzas públicas se encuentran en una situación crítica, ya que durante esta administración se han terminado los ahorros petroleros y los fondos de estabilización.

Indicó que para 2021 se necesita un presupuesto que abone a la recuperación económica, sin embargo, Herrera anunció que será de los más bajos de la historia, lo que pone en riesgo a la operatividad del gobierno.

“En este año (2021), que justo se necesitaba un presupuesto tipo ‘Plan Marshall’ para reavivar la economía de México, Arturo Herrera dice que será de los más bajos de la historia, porque ya no se tienen estos amortiguadores porque los ingresos públicos van a caer por la caída de la actividad económica, entonces tendremos un PEF aún menor a los 6 billones de pesos y sin la posibilidad de recurrir ya a ningún Fondo de Estabilización, lo que pone en alto riesgo a las finanzas públicas y a la operatividad del gobierno”, señaló.

Ernesto O’Farrill, presidente de Bursamétrica, indicó que se esperan más recortes en el gasto corriente para darle prioridad a los proyectos insignia del gobierno como la refinería de Dos Bocas, el Tren Maya y el aeropuerto de Santa Lucía.

“Es de preverse nuevos recortes al gasto corriente, y la desaparición de más unidades y organismos de la administración pública, canalizando esos ahorros a incrementar el gasto en las prioridades de esta administración, y la inversión de los proyectos insignia del sexenio”, dijo.

Pedro López, presidente de la firma López Elías Finanzas Públicas, señaló que la “pandemia no se ha controlado, y mientras siga así no habrá más consumo y por lo tanto hay una reducción en la captación del IVA, también si no hay empleo no se puede retener el ISR y acreditarlo ante el SAT; tenemos una recaudación menor, tenemos menos dinero y por supuesto vamos a tener menos ahorro, y lo que teníamos ahorrado en los fideicomisos ya nos lo estamos gastando, lo que indica que la situación es grave”, subrayó.

Marco Oviedo, economista en jefe para América Latina de Barclays, comentó en un podcast organizado por BIVA que en el paquete de 2021 plasmará la visión que tiene el gobierno de México sobre la recuperación económica para el siguiente año.

“Lo que nos interesa ver es cómo el gobierno vislumbra esta recuperación (económica), mucho de esto depende de cuántos ingresos considera que va a tener, y precisamente con esto ver cuánto puede gastar y de qué tamaño van a ser las necesidades de financiamiento”, finalizó.

Con información del Financiero