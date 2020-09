Atlas reporta grave lesión de Zaldívar, quien se perderá el torneo

El mediocampista sufrió ruptura de ligamento y lesión de menisco en la rodilla derecha, por lo que se pierde el torneo con el Atlas.

El Atlas informó que el mediocampista Edgar Zaldívar será sometido a un tratamiento quirúrgico para reparar una ruptura de ligamento y una lesión de menisco en la rodilla derecha.

A través de un comunicado de prensa, la directiva rojinegra informó el parte médico del jugador y la gravedad de la lesión.

El mediocampista se lesionó en el partido del lunes pasado frente al León, en el que los rojinegros cayeron luego de iniciar ganando.

Luego de someterse a diferentes estudios por los médicos del Atlas se conoció la gravedad de la lesión de Zaldívar.

El jugador se someterá a un tratamiento quirúrgico el próximo jueves. Se perdería lo que resta del torneo y el inicio del siguiente.

Tras darse a conocer el parte médico del jugador, Zaldívar compartió su sentir en Twitter, además de agradecer a las personas que se comunicaron con él.

“Antes que nada quiero darle gracias a todos lo que se tomaron tiempo y se preocuparon por mi salud. De verdad que los mensajes me hacen sentir dentro de lo que cabe un poco mejor. Hoy sin duda es uno de los días más tristes que he tenido, pero de los de mayor impacto que tendrá mi vida de forma positiva. No cabe duda que todo pasa por algo y sé que ese algo me espera con muchas ganas y con cosas muy buenas para mí y para este club. Ya lloré lo que tenía que llorar, sufrí lo que tenía que sufrir. Ahora a mantenerme positivo y concentrarme en tener la mejor rehabilitación para volver mucho y lo más pronto posible”, escribió.

Cocca tendrá su primer reto tras la baja del mediocampista para encontrar un suplente de cara al encuentro del próximo sábado ante Cruz Azul.

Con información de Latinus