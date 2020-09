Marisela recuerda su relación con Marco Antonio Solís en medio de crisis matrimonial

La cantante asegura que no pasa por un buen momento con su esposo en esta pandemia, tras recuperarse del Covid-19.

Marisela confesó que tuvo Covid-19 y en algún momento temió por su vida, “Me dolían los huesos, no podía bajar las escaleras, la fiebre…”, dijo.

Y precisamente debido a la pandemia, Marisela sorprendió al revelar que no ha estado pasando buenos momentos con su esposo, “no me esta yendo muy bien porque nunca hemos estado mucho tiempo juntos, nos amamos a morir, nos queremos muchísimo pero hay algo que tenemos que arreglar. Las mentiras no me gustan, pero cuando uno anda de viaje pues nunca se da cuenta, hay que respetarse el uno al otro y si no hay respeto, no hay relación”, contó.

Por ello, recordó su relación con Marco Antonio Solís, y sostiene que fue su pareja ideal, “sí fuimos la pareja ideal públicamente y como novios jóvenes, es bonito cantar ese tema y saber que a todo el mundo le gusta”, recordó.

Además confesó que cree que Beatriz Adriana sigue sin poderla ver ni en pintura, “La única que no me quiere es Beatriz Adriana, pero yo creo que todo pasó cuando se divorció (Marco Antonio) de ella y volvimos a salir, ahí empezó todo. De algunas mujeres los celos son el perder a un hombre que aman tanto, es difícil me imagino…. Ya hoy en día los celos no valen, son estúpidos”, comentó.

Por último, Marisela indicó que no sabe si le hubiera gustado casarse con ‘El Buki’, ya que eran muy jóvenes y cada quién estaba enfocado en su carrera de cantante.

Con información de TVNOTAS