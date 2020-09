Acusan que Hospital Civil bloquea medicina

A los pacientes oncológicos del Hospital Civil de Guadalajara les negaron la posibilidad de acceder a los medicamentos que, ante el desabasto, sólo consiguen con organizaciones civiles, denunció Alejandro Barbosa.

El director de Nariz Roja aseguró que tanto familiares como colaboradores del Fray Antonio Alcalde y del Juan I. Menchaca le informaron que por órdenes de la dirección general ya no habrá derivaciones para que esta asociación entregue fármacos a los pacientes.

“Si ustedes no compran la medicina, si el Gobierno no compra la medicina y nosotros estamos haciendo un esfuerzo de poderla comprar con ayuda de la Comunidad (…) no se vale que a las señoras que tienen cáncer de mama o a aquellos su sufren por no tener gastos catastróficos o no tienen medicina, no les den una pinche hoja de derivación porque saben que aquí sí hay medicina y no les den la oportunidad de vivir”, apuntó Barbosa en un video que difundió en redes sociales.

El director general del OPD Hospital Civil de Guadalajara, Jaime Andrade, negó que se haya dado esta orden y que todo se trata de una confusión.

“Lo niego categóricamente, no se ha dado la indicación para cortar o inhibir la participación de alguna organización (…) debe haber un mal entendido respecto a esto”, dijo.

En el video, Barbosa señaló que sin la derivación no pueden entregarle el medicamento al enfermo, pues se requiere de Trabajo Social certifique que realmente lo necesita.

Pero Andrade aseguró que esta hoja se sigue entregando, principalmente a quienes necesitan vincristina o metotrexato, que son las que tienen más problema de abasto.

Detalló que existe un sistema interinstitucional para garantizar que el producto, ya sea donado directamente al Hospital o bien lo acerque un paciente, sea el adecuado y no esté caduco.

Para Barbosa esta situación es un tipo represalia, pues un colaborador de Nariz Roja ha apoyado a los familiares a interponer los Amparos para que el Hospital Civil les garantice las quimioterapias; el funcionario rechazó el señalamiento al asegurar que los pacientes están en su derecho de recurrir a procesos judiciales para solucionar el problema de fondo.

En los últimos meses, aseguró Barbosa, se han entregado a pacientes del Hospital Civil, sobre todo del Juan I. Menchaca, poco más de 2.5 millones de pesos en medicamentos y no han recibido “ni un gracias”.

Ante esto, Andrade señaló que siempre han reconocido la labor de Nariz Roja por el apoyo que han dado a los pacientes y al hospital ante los constantes problemas de desabasto que hay no sólo en Jalisco, sino en México.

Con información de Grupo Reforma