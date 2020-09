Yeidckol Polevnsky acude a la FGR para solicitar información sobre si existen denuncias en su contra

Yeidckol Polevnsky acudió ante la FGR para solicitar información sobre si existe o no alguna denuncia en su contra; aseguró que esto no afecta para contender por la presidencia de Morena

Yeidckol Polevnsky acudió a la Fiscalía General de la República (FGR) para solicitar información sobre si existe o no alguna denuncia en su contra.

La expresidenta de Morena precisó que decidió acudir también con la finalidad de ponerse a las órdenes de las autoridades por cualquier información que requieran de ella.

“Decidí venir para pedir que me informen si existe la supuesta denuncia o si ya no hay nada para ya no estar esperando”, señaló.