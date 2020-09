Transparencia y manejo consensuado de recursos en Pensiones, prioridad de FESIJAL

Debe haber modificaciones en la Ley, para que sea una realidad.

Sindicatos agremiados a la Federación de Sindicatos Independientes de los Municipios y Organismos Públicos de Jalisco (FESIJAL) exigen transparencia en el uso de recursos públicos, en especial en los que administra Prensiones del Estado, ya que en administraciones pasadas prevalecía la opacidad y discrecionalidad, sin que se dieran cuentas claras a los trabajadores.

El dirigente del Sindicato del Organismo Público Descentralizado (OPD) Servicios de Salud Zapopan, Dr. Carlos Ortiz, lamentó que esa opacidad ha persistido.

“Sigue esa discrecionalidad y no se ha cambiado en ningún gobierno, siendo un punto que es indispensable para su regulación y saber a dónde van los recursos, ya que queda claro que los recursos que se utilizan son de los trabajadores y que hay poderes fácticos que quieren topar… La ilegalidad está ahí y no la justicia, todo eso existe porque hay demasiados intereses del amo del momento que se critican, pero al momento de llegar no los quieren cambiar, porque te das cuenta que así está la ley, por lo que requieren hacer un modelo, donde se participe y sean más transparentes y participen en la sostenibilidad de pensiones, como los gastos de mil millones de pesos en salud, habiendo una gran discrepancia, sin embargo no es tan fácil ingresar a la información”.

Al respecto, el secretario general de la FESIJAL, Juan José Hernández Rodríguez, subrayó que como organización han tenido grandes retos y obstáculos que han ido superando, entre ellos el convertirse en la Federación con mayor número de agremiados del Estado y con ello conseguir ser la voz de los servidores público ante las autoridades.

Añadió que fue para ellos muy importante haber sido reconocido como Federación por parte la autoridad laboral, y que el Tribunal de Arbitraje y Escalafón los reconoció como la Federación con un número mayor de agremiados, también dijo que como organismo sindical les correspondió elegir a un magistrado de dicho tribunal, hecho que se llevó a cabo de manera colegiada designando al magistrado Felipe Gabino Alvarado Fajardo, posteriormente el Gobierno del Estado designa a Víctor Salazar como el segundo magistrado y entre ellos dos se ponen de acuerdo para elegir un tercero y en este caso Rubén Darío Larios García.

Hernández Rodríguez, añadió que desde el momento de la integración de la Federación “nos empezamos a involucrar en la vida laboral del Estado, porque siempre los sindicatos nos toca platicar o nos toca pedir gritando detrás de las puertas, tocando, pepenando el derecho de los trabajadores, hoy nuestro futuro es tener los espacios suficientes que nos lleven a una negociación a piso parejo, que no necesariamente tengamos que estar gritando en las calles, sino tengamos los espacios para dialogar con el Gobierno del Estado y que se reconozca que los servidores públicos del Estado son un pilar que dinamiza la economía local del Estado de Jalisco y sus municipios”.

Subrayó que esta fuerza gremial les permite estar presentes donde se toman las decisiones en el manejo de los recursos y por tanto exigir transparencia, que todos los trabajadores sepan el verdadero destino de los recursos y que sea en beneficio de los mismos.

Por su parte, el secretario del Sindicato Democrático de Bomberos de Jalisco, Jorge Humberto Larios Plascencia, indicó que decidieron unirse al nuevo proyecto del FESIJAL, debido a que en los 10 años que tiene este gremio (de Bomberos), han visto varias federaciones, las cuales no eran congruentes; sin embargo, en el trabajo de Juan José Hernández y todos los sindicatos que conforman a FESIJAL vieron congruencia y por tanto una oportunidad de buscar nuevos rumbos hacia los derechos de los trabajadores, con la unión de ideas y un interés en común que es buscar el beneficio de los trabajadores.

“Más que nada buscamos los beneficios del trabajador, en Bomberos vemos que en otras Federaciones no hay una estructura bien conformada con un reglamento interno y no han sido escuchados, y en esta nueva Federación (FESIJAL) sí hemos tenido la oportunidad de que las autoridades nos volteen a ver con fuerza y nos están escuchando; de parte de otras federaciones en este caso siempre habían pedido eso y siempre les daban largas”.

El secretario del Sindicato Zapopan del OPD Servicios de Salud, Carlos Ortiz, indicó que en este momento están transitando a una nueva era del sindicalismo, donde evidentemente se requieren líderes que conjunten esta nueva visión; “Anteriormente Juan José Hernández nos había invitado hace dos o 3 años a conformar una nueva Federación, sin embargo no se dio, porque muchos participaban en diferentes agrupaciones sindicales, sin embargo en el transcurso de conocer esos líderes y sus intereses estos no convergieron, había una lucha por el celo protagónico de una Federación, más que convertirse en un agente de cambio de lo que necesitaban los trabajadores”.

Por último, Ortiz señaló que primero se trazaron una ruta para ser una Federación diferente, tener un liderazgo compartido, y buscar información para compartir con los agremiados y con ello cambiar el paradigma de llegar a los núcleos del poder del Gobierno. “Nosotros trazamos rumbo y agenda, nosotros hicimos historia, porque somos una Federación que logró en corto tiempo aglomerarse, tener un número mayor de agremiados”.