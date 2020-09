El PAN pide una auditoría a la gestión de Rosario Piedra en la CNDH

El dirigente del Partido Acción Nacional (PAN), Marko Cortés, pidió este martes que se realice una auditoría a la gestión de Rosario Piedra Ibarra como presidenta de la Comisión Nacional de los Derechos Humanos (CNDH) por los “escándalos” que la envuelven.

“Es momento de que Rosario Piedra rinda cuentas, ofrezca una explicación y se le realice una auditoría a su gestión”, dijo Cortés en conferencia virtual.

Aseguró que Piedra fue “impuesta de forma ilegal” al frente a la CNDH, y que su gestión en la Comisión “ha sido un desastre y ha estado plagada de escándalos”, como ejemplo, citó la contratación como subdirector de área de un hombre acusado de agredir a una mujer.

“Con los cortes finos se ve la incongruencia del gobierno de Morena”, dijo, en referencia a las denuncias de las manifestantes que tomaron las instalaciones dela CNDH, donde encontraron comida gourmet.

“Ya basta de la incapacidad y de la incongruencia de un gobierno que habla de austeridad y por otro lado vemos exactamente lo contrario”, pidió Marko Cortés.

Con la toma de las instalaciones de la CNDH “ha quedado evidenciada la incapacidad que ha tenido la Comisión”, acusó. “Pero además la incongruencia. No hay capacidad para resolver los casos de las víctimas de violencia (…) el gobierno tiene que mediar la situación con las madres de los desaparecidos, con los colectivos feministas. Tienen que ofrecerles una respuesta real y sincera, ya no pueden permitir más promesas, no pueden simplemente pasar todo su gobierno sin cumplir absolutamente nada”, agregó el líder panista.

Cortés exigió que se atienda de inmediato todos los casos de violaciones de derechos humanos “con profesionalismo y con celeridad”.

Con información de Latinus