Muñoz Ledo y Polevnsky se registran ante el INE por la dirigencia de Morena

A horas de que venza el plazo para registrar ante el Instituto Nacional Electoral (INE) su intención para competir por la dirigencia de Morena, Porfirio Muñoz Ledo, Yeidckol Polevnsky y Gibrán Ramírez acudieron a las oficinas del órgano electoral para formalizar su interés de encabezar el Comité Ejecutivo Nacional del partido fundado en 2014 por el presidente Andrés Manuel López Obrador.

Alrededor de las 12:00 horas, el diputado federal Porfirio Muñoz Ledo llegó acompañado a su registro de la senadora Citlalli Hernández, quien aspira a la secretaría general de Morena. Minutos después de su realizar el trámite, Muñoz Ledo recordó que Morena fue una “gran ola” que ganó posiciones, pero hasta ahora no han logrado organizarse como partido.

“No nos hemos dado organicidad. La llegamos a tener en otros partidos anteriores, pero en éste no. Pero en las elecciones intermedias necesitamos tener un partido de veras, como los que hay en el mundo entero, que tienen debate, que ya no sé dónde está el debate, que tienen revistas, que publican libros, que tienen fundaciones, la vida de partido”, comentó Muñoz Ledo.

El diputado de Morena recordó que en caso de ganar ésta sería el tercer partido del que es presidente, ya que en 1976 lo fue del Partido Revolucionario Institucional (PRI) y de 1993 a 1996 del Partido de la Revolución Democrática (PRD).

‘Yo recibí el partido de Cuauhtémoc Cárdenas y se lo entregué a Andrés Manuel López Obrador, es que ya tenemos tiempo en esto, lo que da la experiencia es conocer a la gente y hace a uno más perspicaz para las mañas a los demás’, indicó. Horas más tarde, acompañada por decenas de simpatizantes, llegó Yeidckol Polevnsky. Previo a su registro ofreció que, en caso de ser electa presidenta, encabezará un partido que trabaje no en las oficinas, sino en las calles con los mexicanos.

Aunque por la pandemia de coronavirus se recomienda no encabezar reuniones con decenas de personas, hasta el INE se dieron cita varios de los simpatizantes de Polevnsky, quienes aunque sí portaban cubrebocas, omitieron las medidas de sana distancia.

“Presidenta, presidenta, presienta”, le corearon sus acompañantes al registro que se efectuó poco después de las 14:00 horas. Entre sus propuestas, Polevnsky ofreció ganar para Morena la mayoría en la Cámara de Diputados y ser la voz de todos los mexicanos.

Horas antes, a las 09:00 horas, Gibrán Ramírez, quien también aspira a la presidencia de Morena, presentó su registro ante el INE y aseguró que su ‘candidatura es del pueblo’. “No me acompañaron senadores, diputados ni presidentes municipales. Me acompañaron la militancia y las bases obradoristas”, escribió en su red social.

Ramírez aseguró que ni la candidatura de Porfirio Muñoz Ledo, ni la Yedickol Polenvnsky ni la de Mario Delgado representan los anhelos de Morena, por lo que dijo que el llamado es a hacer un pacto “desde abajo” porque se cansó que éstos se hagan “desde arriba”.

“Tenemos a un Morena de la burocracia y tenemos a un Morena de la gente, tenemos a un Morena de la mercadotecnia que utiliza el aparato de la jefatura política más importante que ha habido en la historia de la Cámara de Diputados desde la izquierda para hacer promoción”, expresó.

Para la dirigencia nacional de morena han presentado su registro también el diputado federal Mario Delgado y el senador suplente Alejandro Rojas Díaz Durán. La definición de quiénes serán los próximos presidente y secretario del partido será tomada a través de la aplicación de una encuesta nacional abierta a sus militantes y simpatizantes , que estará a cargo BGC, Ulises Beltrán y Asociados, S. C., Covarrubias y Asociados, S. C. y Parametría, S. A. de C. V.